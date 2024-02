Le gouvernement Legault déliera finalement les cordons de sa bourse pour la réfection du toit du Stade olympique, avec un budget d’environ 870 millions de dollars afin de remplacer l’anneau technique et la toiture.

Près de 70 % du budget sera alloué au montage et à l’installation du nouveau toit, qui sera fixe.

Le reste des coûts sont reliés à la construction de l’anneau et au démantèlement de l’actuel toit. On estime que les travaux dureront environ quatre ans.

La nouvelle toiture sera dotée d’une bande translucide ainsi que d’un puits de lumière.

Les différentes activités sur l’esplanade du Parc olympique comme les festivals Fuego Fuego ou Fierté Montréal ne seront pas affectées par les travaux majeurs, qui devraient se dérouler majoritairement à l’intérieur du Stade.

«Le remplacement de la toiture et la réalisation du plan d’affaires du Parc olympique généreront des retombées économiques importantes de près de 1 milliard et demi de dollars sur dix ans et, plus précisément, sur une base annuelle», a indiqué le gouvernement Legault.

À la suite des travaux qui commenceront cet été, le Stade pourra accueillir des évènements 12 mois par année, ce qui était jusqu’alors impossible en raison de la désuétude du toit.

Une fois le toit installé, le Stade se positionnera plus avantageusement pour accueillir des tournées majeures internationales, croit-on.

«Montréal est la ville qui vend le plus de billets [au Canada] devant Toronto et Vancouver», a dit la ministre. «Les artistes se tournent de plus en plus vers les grands stades», a lancé la ministre soulignant les retombées économiques des spectacles comme ceux de Taylor Swift.

Une démolition du Stade olympique couterait environ 2 milliards de dollars, a expliqué la ministre du Tourisme, Caroline Proulx en conférence de presse.

«Il faudrait pour le démolir opérer pierre par pierre pour la gestion des risques, à cause des risques, non seulement pour le métro de Montréal sous le stade, mais aussi pour le voisinage» Caroline Proulx, Ministre du Tourisme

«Un projet de déconstruction viendrait contrecarrer les efforts de développements et de croissance de l'est de Montréal», a soutenu la ministre.

La durée de vie de la toute nouvelle installation est évaluée à 50 ans.

C'est le consortium formé par le Groupe Construction Pomerleau-Canam qui mènera le projet.

La toiture a atteint la fin de sa vie utile il y a plusieurs années. En 2017, le gouvernement libéral de Philippe Couillard avait annoncé son remplacement, un projet qui devait être livré en 2022 et pour lequel on parlait à l’époque d’un déboursé de 200 à 250 millions $.

En 2019, l’échéancier avait été reporté à 2024 alors que l’on évoquait «la complexité du dossier».

Avec la collaboration de Lili Mercure, Noovo Info et de la Presse canadienne