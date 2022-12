Il y a un nouveau service de café gourmet en ville, et son fondateur est différent de tous les autres baristas que vous avez déjà rencontrés.



Ceci est une traduction de CTV News Montreal.

Jack Steiner, âgé de 10 ans, est le garçon derrière Steiner Coffee, une entreprise de café mobile basée à Côte-Saint-Luc, dans le Grand Montréal.



Cet élève de quatrième année est depuis longtemps fasciné par l'art de la préparation du café.

«Je pense qu'il aimait simplement voir comment la machine fonctionnait et aimait appuyer sur les boutons, c'était quelque chose de différent. Ce n'est pas un enfant typique», a déclaré sa mère Jessica Choueke à CTV News.

Après avoir commencé à faire du café pour ses parents, Jack en est devenu accro.

«Quand les invités ont commencé à venir chez nous, il était excité et disait ''voulez-vous que je vous fasse un café?, voulez-vous que je vous fasse un café?''» raconte Mme Choueke.

Très vite, il a eu l'envie de réaliser ses compétences sur la route.

«J'ai toujours aimé faire du café pour les gens, alors ça m'a donné cette idée», a confié Jack.

Avec l'aide d'Instagram et de Tik Tok, le jeune Jack a fait la promotion de son entreprise de barista mobile. Sa clientèle a commencé par ses amis et sa famille, mais s'est rapidement étendue à de plus grandes organisations.

Le dynamisme de Jack a même inspiré son professeur: sa classe réalise désormais des projets dans lesquels les élèves créent leur propre entreprise.

Selon Jordyn Chaimberg, enseignante, la réussite de Jack, âgé de 10 ans seulement, n'est pas une surprise.

«Non seulement il est intelligent, mais c'est une personne gentille et il s'entend bien avec tout le monde, il est tellement serviable et il est un grand ajout à notre classe», a-t-elle dit.

Cliquez ici pour en savoir plus sur Steiner coffee.