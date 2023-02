Un conducteur montréalais insouciant a commis un grand excès de vitesse dans la nuit de jeudi à vendredi en Montérégie, alors que le mauvais temps commençait.

L'homme de 46 ans a été capté par les policiers vers 00:30 alors qu’il circulait à 197 km/h sur l'autoroute 20 ouest, à La Présentation, tout près de St-Hyacinthe. La limite de vitesse maximale était donc de 100 km/h.



Cette infraction lui a valu un constat d'infraction de 1780 $, en plus de 18 points d'inaptitude.



Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 30 jours, puisqu'il s'agissait d'une récidive en matière de grand excès de vitesse.

La Sûreté du Québec rappelle que la vitesse est l’une des premières causes de collisions mortelles et que le risque d’être impliqué dans une collision est augmenté en circulant au-dessus de la limite de vitesse permise. De plus, il faut adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions routières et météorologiques en vigueur.

En moyenne, annuellement, la vitesse est en cause dans des collisions faisant 115 décès et 420 blessés graves sur les routes du Québec.