L’accès au métro sera gratuit cet été pendant les fins de semaine dans sept des stations du circuit, a annoncé la Ville de Montréal.

Les usagers pourront entrer sans frais dans le métro de Montréal à partir des stations Saint-Laurent, Place-des-Arts, McGill, Peel, Champ-de-Mars, Place-d’Armes et Berri-UQAM, du 24 juin au 5 septembre 2022.

À lire également:

La Ville de Montréal, la Société des transports de Montréal (STM) et l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) estiment que cette mesure favorisera la mobilité au centre-ville, à l’heure où des efforts comme l’illumination de bâtiments sont déployés pour tenter de le raviver, tandis qu’on se remet de la pandémie de COVID-19.

Cet été, l’accès aux stations de métro suivantes sera gratuit les fins de semaine : Saint-Laurent, Place-des-Arts, McGill, Peel, Champ-de-Mars, Place-d’Armes et Berri-UQAM.



La meilleure façon de venir au centre-ville, c’est en transport collectif! 🚈🙌 #polmtl — Valérie Plante (@Val_Plante) June 16, 2022

«Avec plus de 100 activités culturelles par jour, le retour des festivals, les événements en salle, l’animation de rue et les aménagements, cette initiative est une parfaite démonstration du soutien de la Ville de Montréal envers son cœur culturel et commercial qui est grandement appréciée de toutes les forces vives qui le composent», s’est réjouie Monique Simard, présidente du conseil d’administration du Partenariat du Quartier des spectacles, dans une déclaration relayée dans un communiqué de la municipalité.

«La STM salue cette initiative de l'administration Plante, qui priorise la mobilité durable pour reconnecter les Montréalais et Montréalaises au centre-ville. Il s’agit d’un incitatif de plus pour bénéficier de la fiabilité, de l’efficacité de déplacement et de la fréquence de service du réseau tout en ayant la tranquillité d'esprit de ne pas avoir besoin de trouver du stationnement!», a affirmé Laurence Parent, présidente déléguée du conseil d'administration de la STM.

Nettoyage de cônes oranges à Montréal

Outre le métro gratuit, la Ville de Montréal cherche à nettoyer le centre-ville de ses déchets et… de ses cônes oranges.

L’Escouade mobilité procédera à «un grand blitz» de retrait de cônes, de panneaux et de clôtures excédentaires sur les chantiers du centre-ville dans le but «d’améliorer la fluidité» sur les voies de circulation et mieux accueillir les touristes dans la métropole.

De son côté, l’arrondissement de Ville-Marie investira 1,7 million de dollars supplémentaires pour «bonifier de plus de 50 % l’installation de paniers de recyclage et de déchets».