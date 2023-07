La Sûreté du Québec (SQ) a confirmé lundi matin que la dame impliquée dans un accident au village de Mont-Tremblant, dans les Laurentides, lutte toujours pour sa vie alors qu'elle repose dans un l'hôpital de Montréal.

Lundi en après-midi, les autorités ont dévoilé l'identité des victimes: Sheldon Johnson, un homme qui a perdu la vie à l'âge de 50 ans, et Marichu Gleyo, âgée de 58 ans.

Mme Gleyo prenait place dans une télécabine panoramique avec M. Johnson lorsque cette dernière a été percutée par une machinerie de chantier, soit une foreuse.

Les services d'urgence ont été appelés à se rendre sur place peu après 11h30 dimanche, a confirmé le porte-parole de la SQ, le sergent Eric Cadotte.

Sous la force de l'impact, les deux occupants de la télécabine, originaires de l'Ontario, «auraient été projetés à l'extérieur et auraient fait une chute», indique-t-on.

L'homme qui accompagnait la dame est malheureusement décédé des suites de ses blessures. La police tente pour le moment de joindre sa famille.

Les policiers de la SQ sont toujours à Mont-Tremblant lundi afin de faire la lumière sur les évènements. Des témoins de la scène doivent être rencontrés. Une expertise de la foreuse impliquée dans l’accident pourrait également être demandée, alors que la présence de cette machine sous le passage des gondoles est encore inexpliquée.

L'arrêt complet des télécabines demandé

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a ordonné lundi, à la suite de l'accident, l'arrêt complet des remonte-pentes de Mont-Tremblant, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Deux inspecteurs de l'organisme sont également sur place afin de déterminer s'il y a matière à enquête.

La CNESST a également interdit, jusqu’à nouvel ordre, l’utilisation et le déplacement de la machinerie impliquée dans l’accident.

«Nous sommes sur place. Les lieux ont été sécurisés. Nous travaillons à ce qu’un tel évènement ne se reproduise jamais. L’enquête est menée avec sérieux», a par ailleurs confié Cyndi L’Heureux, porte-parole de la CNESST, à Noovo Info.

En soirée dimanche, la SQ a précisé que toutes les hypothèses sont envisagées à ce stade de l'enquête, incluant la négligence criminelle causant la mort.

«C'est le protocole habituel d'avoir des gens des crimes majeurs pour procéder à des analyses. Ils ont érigé une scène à mi-montagne, sous la gondole, pour éclaircir les circonstances, mais il est trop tôt pour tirer quelle conclusion que ce soit», a précisé le sergent Cadotte.

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx a pour sa part indiqué «suivre la situation de près» sur Twitter.

Nous avons été informés d’un triste accident survenu au Mont-Tremblant. Toutes les autorités sont sur place pour faire la lumière et nous suivons la situation de près. https://t.co/jHPmPWG0ua — Caroline Proulx (@caroaubureau) July 16, 2023

Dans un communiqué transmis en soirée dimanche, Station Mont Tremblant a indiqué que la télécabine demeurait fermée jusqu'à nouvel ordre.

«Nous sommes profondément attristés de cette situation et Station Mont Tremblant offre ses sincères sympathies à tous ceux et celles impliqués», a écrit Annique Aird, vice-présidente Ventes, Marketing et Communications à Station Mont Tremblant.

Le Festival international du blues abrogé

En réaction au drame, le Festival international de blues de Mont-Tremblant a annulé le reste de sa programmation, qui prenait fin ce dimanche. «(Nous) avons le regret de devoir annuler le restant du Blues de Tremblant ainsi que de fermer l'ensemble des activités par respect pour les gens impliqués», a fait savoir l'organisation de l'événement sur sa page Facebook.

 

Avec des informations de La Presse canadienne et de Benoît Chevalier pour Noovo Info