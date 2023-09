Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a ouvert une enquête concernant l’envoi de trousses contenant du nitrite de sodium sur son territoire.



Lorsque consommée à forte dose, cette substance peut causer la mort. Kenneth Law, un homme de Mississauga, en Ontario, qui avait été appréhendé en mai dernier, serait à l’origine de ces envois. Il fait présentement face à une dizaine de chefs d’accusation pour avoir conseillé ou facilité le suicide, relativement à des décès survenus en Ontario.

Law est soupçonné d’avoir vendu en ligne dans plus d’une quarantaine de pays environ 1200 trousses contenant du nitrite de sodium.

Law, un ingénieur de formation et un ancien chef, a été accusé d'assistance au suicide en vendant, en plus des trousses, des capuches et des masques en ligne.

La police britannique a lancé sa propre enquête criminelle après avoir conclu que 88 personnes en Angleterre étaient décédées après avoir commandé ces colis.

Selon la police régionale de Peel, en Ontario, les noms des compagnies suivantes pourraient figurer sur les trousses: Academic/ACademic, Escape Mode/escMode, Imtime Cuisine, AmbuCA et ICemac.

«Rappelons que le fait de conseiller, d’encourager ou d'aider une personne à se donner la mort est une infraction au Code criminel et est passible d’une peine d’emprisonnement», indique le SPVM par voie de communiqué.

Le SPVM invite toute personne ayant en sa possession une telle trousse à communiquer avec le 911.

Si vous êtes en crise ou si vous connaissez quelqu'un qui l'est, voici quelques ressources disponibles.

Les résidants du Québec peuvent composer le 1-866-277-3553, envoyer un message texte au 535353, ou consulter la page suicide.ca pour obtenir du soutien par clavardage.

Ligne de prévention du suicide au Canada (1-833-456-4566)

Centre de toxicomanie et de santé mentale (1 800 463-2338)

Services de crise Canada (1-833-456-4566 ou par SMS au 45645)

Jeunesse, J'écoute (1-800-668-6868)

Si vous avez besoin d'une assistance immédiate, appelez le 911 ou rendez-vous à l'hôpital le plus proche.

Avec des informations de Jon Woodward pour CTV News.