Des dizaines de victimes d'agressions sexuelles de la part de Frères maristes sortent de l'ombre.

La demande introductive d’instance en action collective, déposée mardi 11 juillet dernier en Cour supérieure, nous donne une idée de l'ampleur des crimes.

Me Pierre Boivin, l'un des avocats qui pilote le recours contre la communauté religieuse nous en donne un aperçu.

«Je peux vous dire qu'on a des dizaines et des dizaines de personnes qui ont communiqué avec nous, jusqu'à date. Dans notre procédure on donne, effectivement, l'exemple d'une trentaine de victimes qui auraient été agressées sexuellement par plus d'une vingtaine de religieux membres des Frères maristes à travers les décennies, ici au Québec.» - Me Pierre Boivin, avocat au cabinet Kugler Kandestin

La Cour supérieure avait donné le feu vert au recours en début d'année.

La Cour d'appel avait rejeté la requête d'en appeler de la congrégation religieuse en mai dernier.

Les victimes qui sont déjà inscrites dans une autre action collective contre les Maristes qui dirigeaient le Patro Lokal de Saint-Hyacinthe sont exclues de cette poursuite.

Cet endroit était un centre d'hébergement qui servait de famille d'accueil pour des garçons de 14 à 18 ans provenant de milieu en difficulté.

Le montant de l'indemnisation sera fixé plus tard dans la procédure. Rappelons, cependant, qu'une cause similaire récente impliquant la communauté des Frères du Sacré-Coeur a été réglée pour 60 M$ et impliquait environ 300 victimes.