Un homme de 34 ans a été arrêté à la suite d'une bagarre, où un jeune homme de 19 ans a été poignardé, mercredi soir, à Montréal, dans l'arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.



Le suspect, qui sera rencontré par les enquêteurs au cours des prochaines heures, a également été blessé au haut du corps par une arme blanche.

Les deux hommes ont été transportés à l'hôpital, mais on ne craint pas pour leur vie.

Ce sont les cris d'un homme, venant d'un appartement de la rue Sherbrooke, près de la rue Beauclerck, qui ont incité des gens à faire appel aux services d'urgence au 911, vers 18 h 20.

«Lorsque les policiers arrivent sur les lieux, ils localisent les deux hommes, âgés de 19 et 34 ans. Ils étaient tous deux conscients et blessés au haut du corps par arme blanche», a indiqué l'agente Caroline Chèvrefils, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

«Selon les premières informations, un possible conflit aurait dégénéré entre les deux hommes et c'est à ce moment que le suspect aurait blessé la victime avec une arme blanche», a précisé l'agente Chèvrefils plus tard en soirée.

Un périmètre de sécurité a été érigé afin de protéger la scène pour les enquêteurs et les techniciens en identité judiciaire du SPVM, qui tenteront d'éclaircir les circonstances entourant cette agression armée.

L'enquête du SPVM se poursuit.