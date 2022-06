Environnement Canada a émis une alerte d'orages violents pour de nombreuses régions du Québec, jeudi après-midi.

Parmi les secteurs concernés: Gatineau, l'île de Montréal, Laval, Vaudreuil, Saint-Eustache, Lachute et Soulanges. «Des rafales destructrices affectent présentement la rive nord de Montréal», mentionne-t-on.

«De nombreux éclairs sont probables et il y a toujours un risque de tornade avec un orage», a précisé Québec En Alerte.

Une alerte de tornade a été effectuée pour les régions de Mont-Laurier, Mont Tremblant et Saint-Michel-des-Saints.

Une veille de tornade a également été émise pour l'Outaouais et Lanaudière et des orages violents pourraient également menacer la région de la Mauricie.

Un orage violent produisant de la grosse grêle et des rafales destructrices affecte présentement la rive nord de Montréal. Soyez prudents et mettez-vous à l'abris. #meteoqc pic.twitter.com/JGUbOTIUZj — ECCC Meteo Québec (@ECCCMeteoQC) June 16, 2022

«De la grosse grêle peut endommager des biens et causer des blessures. De fortes rafales peuvent projeter des objets non fixés, endommager des bâtiments peu solides, arracher des branches d'arbres et renverser de gros véhicules», rappelle Environnement Canada. On recommande de vous mettre à l'abri le plus rapidement possible en cas de temps violent.

«Une alerte d'orages violents est émise lorsqu'il y a ou qu'il y aura des orages qui s'accompagnent ou qui s'accompagneront probablement d'au moins un des éléments suivants : grosse grêle, vents destructeurs ou pluies torrentielles», fait savoir Environnement Canada.

