Ali Ngarukiye a été reconnu coupable, entre autres, d'avoir tiré sur le policier Sanjay Vig du Service de police de la Ville de Montréal en janvier 2021, par un jury de la Cour supérieure du Québec, mercredi.

C'est ce qu'a confirmé le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) à Noovo Info.

L'homme de 23 ans était également accusé de tentative de meurtre, de vol d'une arme d'un policier et de vol de voiture. L'événement est survenu dans le quartier Parc-Extension. Il a été arrêté deux mois après à Toronto.

Un imam, qui avait hébergé Ngarukiye dans une mosquée de Toronto, a été l'un des principaux témoins du procès. Ce dernier avait confié à l'imam qu'il voulait tuer des policiers parce qu'il pensait que le Canada était un pays de non-croyants.

«L'accusé avait déclaré au préalable, soit l'été avant l'attaque, qu'il voulait tuer un policier et qu'il considérait que le Canada était un pays de non-croyants. Ça a été présenté au jury pour essayer d'expliquer et de comprendre ce qui a motivé l'attaque sur le constat de ville cette journée-là», a expliqué Me Jasmine Guillaume, procureure aux poursuites criminelles et pénales.

La date de sa sentence n'est pas connue pour le moment. Une audience est prévue le 29 janvier prochain afin de fixer une date, a fait savoir l'une des procureurs aux poursuites criminelles et pénales au dossier à Noovo Info.

L'affaire avait été très médiatisée. Puisque Mamadi Camara avait été confondu pour M. Ngarukiye et accusé de ce crime à tort, avant d'être innocenté par le Directeur des poursuites criminelles et pénales une semaine plus tard.

En février 2022, une entente hors cour avait été conclue entre la Ville de Montréal et M. Camara pour l’arrestation injuste. Ce dernier poursuivait la Ville et le Procureur général à la hauteur de 1,2 million de dollars pour les fautes commises par les policiers du SPVM.

Rappelons que M. Ngarukiye attend son procès pour un autre dossier, dans lequel il est accusé d'avoir assassiné son compagnon de prison au Centre de détention Rivière-des-Prairies.

Avec des informations de Marie-Pier Boucher pour Noovo Info et CTV News Montreal