L'un des produits alimentaires emblématiques de Montréal va disparaître des rayons des charcuteries, des magasins de bagels et des épiceries: le fromage à la crème Liberté.

«C’est avec beaucoup de tristesse que nous confirmons que nous ne serons plus en mesure de poursuivre la confection de notre fromage à la crème Liberté qui répondait aux attentes élevées de nos consommateurs», peut-on lire dans une déclaration sur le site Web de Liberté.

La famille d'immigrants juifs russes Koporovsky a fondé Liberté en 1936 au cœur du quartier du Plateau à Montréal, vendant à l'origine du fromage à la crème, du fromage cottage et de la crème sure casher.

L'entreprise a été rachetée par Yoplait en 2010 et General Mills en 2021. General Mills possède également la marque Bold Cultr, qui propose une alternative au fromage à la crème non-animale.

L'historienne de l'alimentation juive montréalaise Kat Romanow a écrit un texte pour lui rendre hommage, intitulé An Elegy for Liberté Cream Cheese: A Montreal Bagel Schmear Like No Other sur le site Nosher.

«J'étais sous le choc», a-t-elle écrit. «Ce fromage à la crème a été un pilier sur les tables des Montréalais juifs pendant des années. Je ne pouvais pas imaginer qu'il ne fasse pas partie de la culture du bagel de la ville.»

Elle n'était pas la seule à avoir ce sentiment.

«Ce fut un véritable choc pour nous lorsque nous avons reçu le 27 avril le courriel nous informant qu'à partir du 18 juillet, notre bien-aimé Liberté ne serait plus produit», a déclaré Elizabeth Malcolm, directrice de la sécurité alimentaire de Fairmount Bagel.

Des clients font la ligne pour acheter des bagels à la boulangerie St-Viateur Bagel à Montréal. | Crédits photo: Paul Chiasson pour la Presse canadienne

Ce magasin de bagels très populaire a déclaré avoir commandé des stocks supplémentaires pour que le produit reste disponible le plus longtemps possible, mais les réserves n'ont pas duré.

«De nombreuses personnes, lorsqu'elles ont appris la nouvelle, ont commencé à acheter plusieurs contenants à la fois», a-t-elle déclaré.

Mme Malcolm a déclaré que c'était la marque préférée des clients de Fairmount qui mangeaient leurs bagels avec du fromage à la crème.

«Nous savons que nos clients, ainsi que nos familles, sont contrariés ; c'était le meilleur des fromages à la crème», a-t-elle déclaré. «De la texture au goût, c'était un produit supérieur. Sans parler de la fierté d'avoir un produit local. Il va vraiment nous manquer».

Liberté, et General Mills, ont déclaré qu'il n'y avait pas assez de demandes pour ce produit.

Cependant, l'entreprise General Mills a relancé les Dunkaroos, précédemment abandonnés, en 2020.