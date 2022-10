Une camionette d'une compagnie immatriculée au Québec a été interceptée à 167 km/h sur l'autoroute 35 Nord, à Saint-Alexandre, samedi soir dernier, peu avant 22h. Il s'agit d'une zone où la limite permise est de 100 km/h.

Les patrouilleurs de la Sûreté du Québec du poste de la MRC du Haut-Richelieu ont remis au contrevenant américain un constat d'infraction totalisant 1321 $ et 14 points d'inaptitude pour son excès de vitesse.

La vitesse est l’une des premières causes de collisions mortelles au Québec. En moyenne, annuellement, c'est en cause dans des accidents faisant 115 décès et 420 blessés graves sur les routes de la province.

Pas plus tard que dimanche soir, à Saint-Robert, près de Sorel-Tracy, ce serait l'hypothèse retenue pour expliquer la sortie de route qui a fait trois morts et une blessée grave.

Pour d'autres actualités en Montérégie, rendez-vous sur Noovo.Info.