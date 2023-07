Un étudiant de 20 ans de l'Université Concordia affirme avoir attendu 15 heures aux urgences de l'hôpital Royal Victoria de Montréal avant quitter la province afin d’être traité pour une appendicite dans un hôpital en Ontario.

Christos Lianos a raconté que ses parents ont décidé de l'emmener dans un hôpital de sa ville natale, Kingston, où il a subi une intervention chirurgicale en urgence.



Tout a commencé à la mi-juin lorsqu'il est tombé subitement malade et s'est rendu à l'hôpital Royal Victoria pour consulter un médecin. «J'avais une fièvre de 40 degrés et des douleurs dans le bas droit de l'abdomen. Et je pense que c'est mon appendice», a confié M. Lianos à CTV News.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Le jeune homme mentionne qu'on lui a dit de s'attendre dans une salle pendant 10 heures et qu'on lui a administré du Tylenol à deux reprises pour soulager sa douleur.

«Il y avait environ 100 personnes dans cette salle d'attente», déplore-t-il. «Une infirmière m'a dit qu'il n'y avait que deux médecins disponibles.»

Après avoir attendu plus d'une douzaine d'heures, ses parents sont arrivés de Kingston.

«À ce moment-là, nous avions l'impression d'avoir frappé un mur et nous étions très frustrés, surtout ma mère», a déclaré M. Lianos.

«Ça a atteint un point où ma mère était en colère contre l'une des infirmières, et la sécurité est venue nous menacer de nous expulser si nous ne nous calmions pas.»

La famille a pris la décision de rentrer chez elle, et M. Lianos affirme avoir été admis à l'hôpital général de Kingston après une attente de quatre heures.

Leur diagnostic?«"C'était une appendicite, mon appendice avait éclaté», a-t-il révélé.

L'appendice est un organe en forme de tube relié au gros intestin. S'il éclate, cela peut entraîner une infection abdominale appelée péritonite, qui peut être mortelle.

L'appendice de Christos Lianos a été retiré et il a passé 10 jours aux soins intensifs pour éliminer l'infection.

«Cette personne souffrait énormément

«Je ne suis pas médecin, je suis avocat. En tant qu'être humain, si je vois quelqu'un souffrir aux urgences, je veux prendre soin de cette personne», a déclaré Paul Brunet, un défenseur des droits des patients.



«Cette personne souffrait énormément et n'a pas reçu l'attention nécessaire», a-t-il ajouté.

Dans un courriel, le Réseau universitaire de santé McGill (RUSM) a indiqué que le service des urgences était à 197% de sa capacité ce jour-là, avec plus de 30 patients de la veille qui attendaient toujours d'être consultés. Ces patients étaient considérés comme prioritaires ou attendaient depuis plus longtemps. «On peut se demander 'et si', mais 'serais-je là aujourd'hui' est une très bonne question", a souligné M. Lianos. «Qui sait? Je serais peut-être mort dans cette salle d'attente.»

Une étude publiée en mars par l'Institut économique de Montréal sur les temps d'attente aux urgences au Québec a révélé que les patients du Royal Victoria ont attendu en moyenne neuf heures et 55 minutes en 2022.

Cette durée était significativement plus longue que celle enregistrée en 2018, où la médiane était de sept heures et 19 minutes.