Le prix moyen de location pour un logement à Montréal a augmenté de 4% comparativement au même moment l'an passé.

C'est ce que révèle une étude rendu public vendredi dernier.

Ce pourcentage est plus élevé que la moyenne canadienne qui était située à 3,3% en mai dernier.

Cette augmentation représente aussi une baisse comparée à l'année 2020 qui a connu une hausse marquée de 10,2% par rapport à l'année précédente.

«Les loyers ont fortement augmenté au mois de mai, après des loyers assez stables en moyenne au pays au cours des quatre premiers mois de l’année. L'augmentation du taux d’intérêt a découragé les acheteurs potentiels qui ont quitté le marché locatif» affirme dans un communiqué Ben Myers, le président de Bullpen Research & Consulting, qui a réalisé le rapport.

Ce rapport est publié tous les mois et fait une compilation de toutes les propriétés recensées sur le site rentals.ca

On retrouve également dans le rapport un bilan des coûts de location moyens pour des loyers à une chambre ou deux dans 35 villes au Canada.

La hausse saisonnière conjointement au regain d'engouement pour les propriétés les plus dispendieuses du centre-ville de Vancouver et de Toronto contribue à l'augmentation des loyers à l'échelle nationale.

Parmi les loyers les plus coûteux, Montréal se retrouve au 22e rang, suivi de Gatineau 23e et Laval au 27e positions.

Avec le coût moyen d'un loyer à une chambre évalué à 2377 $ et 2133 $ par mois, on retrouve dans les premiers rangs les villes de Vancouver et de Toronto.