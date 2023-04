Dans les dix derniers jours, quatre personnes porteuses du streptocoque du groupe A se sont présentées avec des infections à la bactérie mangeuse de chair à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur de Terrebonne, dans Lanaudière. L'une d'entre elles en est décédée, selon des informations obtenues par Noovo Info.

À la suite des enquêtes réalisées par la direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière, il n'y aurait aucun lien épidémiologique entre ces quatre personnes.

Selon le service des communications de l'Hôpital Pierre-Le Gardeur, il est trop tôt pour dire s'il faut s'inquiéter d'une potentielle hausse de cas de la maladie, mais on suit la situation de près.

«Ceci représente une hausse transitoire. La situation mérite d’être suivie pour valider si elle persistera dans le temps», a fait savoir Valérie Lambert, porte-parole.

Le cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé, dit suivre la situation de près également. «Nous avons demandé au ministère de faire toutes les vérifications nécessaires auprès des établissements, mais aussi en travaillant en collaboration avec la Santé publique», a commenté Antoine de la Durantaye, porte-parole du ministre Dubé.

La situation suscite quelques questions et de l'inquiétude auprès de certains patients et de leurs proches.

«C'est inquiétant parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses nouvelles. J'en ai entendu parler de cette maladie par Lucien Bouchard», a confié une femme de 85 ans, qui venait visiter son mari à l'hôpital. «C'est nécessaire d'aviser les gens. Ils vont être plus prudents s'ils ont un peu des symptômes semblables.»

Comment se développe la bactérie mangeuse de chair

On approche déjà en 2023 le même total d'infections au streptocoque du groupe A que pour toute l'année 2022, quand 395 cas avaient été enregistrés au Québec. Du 1er janvier au 14 avril 2023, au moins 332 personnes étaient infectées par cette bactérie au Québec, selon les données du ministère de la Santé.

Dans la majorité des cas, la présence de la bactérie streptocoque du groupe A se manifeste par des symptômes légers ou même sans aucun symptôme. Une infection grave ne survient que rarement, quand la bactérie pénètre sous la peau et cause une infection des tissus (fasciite). Mais cette «bactérie mangeuse de chair» peut causer des symptômes cutanés qui peuvent se propager rapidement dans plusieurs organes vitaux.

«Les personnes qui ont été en contact étroit avec des personnes atteintes d’un streptocoque invasif – contacts familiaux par exemple – sont plus à risque de développer une infection grave», a prévenu Mme Lambert. «C’est pourquoi un antibiotique est prescrit à ces contacts étroits, pour éviter que de nouveaux cas ne surviennent (chimioprophylaxie).»

D'autres facteurs peuvent engendrer une infection plus grave au streptocoque du groupe A chez certaines personnes. On parle des personnes âgées de 65 ans et plus, celles qui consomment une grande quantité d'alcool, les personnes ayant eu une infection récente par un virus respiratoire comme l’influenza ou par la varicelle et celles qui sont atteintes de plusieurs maladies comme le diabète, le cancer, une maladie cardiaque, une maladie pulmonaire chronique, etc.

En janvier 2023, deux décès liés aux infections de streptocoque de type A ont été recensés dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Depuis le 25 novembre 2022, 11 personnes contaminées par le virus ont dû être hospitalisées, dont deux adultes qui en sont décédés.

