La présence de la bactérie E. coli dans le réseau d’aqueduc de la Ville de Longueuil force la mise en œuvre d’un avis d’ébullition pour les arrondissements de Saint-Hubert, du Vieux-Longueuil, ainsi que pour les villes de Boucherville et de Saint-Bruno-de-Montarville.

«Cette mesure est nécessaire à la suite de résultats d’analyse de laboratoire», est-il indiqué dans un communiqué envoyé par la municipalité, vendredi.



La Ville de Longueuil n’avait pas précisé pourquoi une analyse avait été faite ni pourquoi la bactérie avait proliféré dans le réseau au moment d’écrire ces lignes.

Jusqu’à nouvel ordre, la population est priée d’utiliser l’eau du robinet qui a préalablement bouilli pendant une minute, ou de l’eau embouteillée, pour tous les usages suivants :

Boire et préparer des breuvages;

Préparer les biberons et les aliments pour bébés;

Laver et préparer des aliments mangés crus (fruits, légumes, etc.);

Apprêter des aliments qui ne requièrent pas de cuisson prolongée (soupes en conserve, desserts, etc.);

Fabriquer des glaçons;

Se brosser les dents et se rincer la bouche;

Abreuver les animaux de compagnie.

Comme le recommande le ministère de l'Environnement, il faut aussi jeter les glaçons, boissons et aliments préparés le 31 août 2023 avec l’eau du robinet non bouillie. L'eau du robinet peut être utilisée pour préparer des aliments et des mets dont la cuisson exige une ébullition prolongée, laver la vaisselle à l’eau chaude avec du détergent, en vous assurant de bien l’assécher, faire fonctionner le lave-vaisselle au cycle le plus chaud, laver des vêtements et prendre une douche ou un bain.

Un individu infecté par la bactérie E. coli peut présenter une vaste variété de symptômes, comme des vomissements, de la diarrhée, des crampes et des maux de tête. Les symptômes apparaissent dans les 10 jours qui suivent le contact avec la bactérie et disparaissent généralement après cinq à 10 jours.