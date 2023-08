À compter du 1er janvier 2024, la boîte Bienvenue bébé sera offerte à tous les nouveaux bébés montréalais – âgé de 0 à 12 mois –, incluant toutes les naissances, les adoptions et ceux nouvellement arrivés sur le territoire de la Ville de Montréal.



L’initiative vise «à accueillir les nouveaux bébés montréalais et renforcer le lien d’appartenance des familles avec leur ville».

La trousse de bienvenue, offerte dans les 45 bibliothèques de Montréal, est composée d’objets «utiles, durables et ludiques», affirme-t-on dans un communiqué acheminé aux médias.

On y retrouve notamment un vêtement, une couche de piscine, un doudou, une marionnette de main, une brosse à dents, un hochet et un sac thérapeutique.

«Les objets offerts seront écologiques, sécuritaires, non-genrés et ils viendront de fournisseurs locaux», précise-t-on.

Le contenu de la boîte Bienvenue bébé est évalué à 200$.

«Avec la Boîte Bienvenue Bébé, on veut simplifier le quotidien et le portefeuille des familles montréalaises, favoriser une meilleure égalité des chances et renforcer le sentiment d’appartenance des tout-petits», a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Il s’agit d’une première pour une ville du Québec alors que ce concept existe ailleurs dans le monde notamment en Finlande.

Projet Montréal s’était engagé à mettre une telle initiative de l’avant advenant sa réélection lors de la campagne électorale municipale de 2021.