Tourisme Montréal a dévoilé, mercredi, un nouvel emblème dans l'espoir d'attirer des foules de preneurs d’égoportraits et de touristes qui mettront la ville sur la carte, ou plus précisément, sur les réseaux sociaux.



Cet article est une traduction de CTV News Montreal.

Il s'agit d'une série de lettres géantes qui épellent «Bonjour Montréal», conçues «à taille humaine pour offrir une immersion totale», peut-on lire dans un communiqué de presse.

La structure imposante mesure 2,350 mètres de haut et 15,646 mètres de large.

Elle est située sur le Grand quai du Port de Montréal, avec le panorama de la ville en toile de fond, où les passagers des navires de croisière se rassemblent souvent pour admirer la vue panoramique de la ville.

La face avant de l'emblème est fabriquée en bois provenant des frênes de Montréal qui ont dû être abattus en raison de l'infestation de l'agrile du frêne, un élément écologique intéressant.

L'arrière des lettres présente un effet miroir créé par «un effet de vernis qui fait briller l'acier», précise le communiqué.

L'œuvre d'art a coûté 495 000 $, une contribution non remboursable du gouvernement fédéral par l'intermédiaire de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Comme les enseignes «Toronto», «Hollywood» et «I Heart NY», l'idée est que le projet donne à Montréal une visibilité accrue.

«L'ajout de la structure Bonjour dans un lieu aussi emblématique que le Vieux-Port de Montréal ne manquera pas d'attirer encore plus de visiteurs d'ici et d'ailleurs», estime Luc Rabouin du comité exécutif de la ville.

La sculpture a été installée un peu plus d'un an après l'installation d'un gigantesque anneau métallique au cœur du centre-ville dans le cadre de la dernière phase de revitalisation de l'Esplanade Place Ville-Marie.

L'œuvre d'art «Bonjour Montréal» a été conçue et construite à Montréal.

Le studio de design Rümker était responsable de la conception conceptuelle et du développement technique du projet, a déclaré Tourisme Montréal, tandis que le cabinet de design Cadabra/XYZ a développé le récit et supervisé la création de prototypes, la construction, l'installation et les tests de la structure.

Bois Public a traité le bois provenant des frênes, et Métallurgie Gallant a travaillé sur la partie métallique.