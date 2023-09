Un total de 180 cyclistes, dont le quadruple champion olympique et porte-parole de l'activité Charles Hamelin, se sont lancés à vélo sur la route samedi matin, dans le cadre de la 16e édition du défi vélo 300 km pour la vie de la Fondation Cité de la Santé.

Les cyclistes parcourront 325 km aller-retour entre Laval et Trois-Rivières durant la fin de semaine.

Parmi les participants, il y a 38 médecins du Centre intégré de cancérologie de Laval (CICL) et une dizaine d'anciens patients. On y retrouve également des omnipraticiennes, radio-oncologues, inhalothérapeutes, infirmières et éducatrices spécialisées.

Ce défi a pour but de récolter 400 000$ pour le programme de cancérologie de Laval.

Plus d'une trentaine de bénévoles ont été engagés pour l'occasion.

Organisée par la Fondation Cité de la Santé, cette activité est présentée par GUIMOND Construction et Desjardins, en collaboration avec Subaru de Laval.