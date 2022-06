Avis aux nostalgiques, une page web se tourne avec la fin imminente d’Internet Explorer 11. Bien que Microsoft en ait fait l’annonce en 2021, la date fatidique est dorénavant arrivée. Le navigateur prendra finalement sa retraite mercredi.

«Internet Explorer prend sa retraite le 15 juin 2022, après quoi [il] ne sera plus pris en charge. Conformément aux meilleures pratiques de l'industrie, l'application de bureau Internet Explorer sera progressivement redirigée vers Microsoft Edge au cours des prochains mois, et sera finalement définitivement désactivée via une future mise à jour de Windows», précise-t-on sur le site web de la compagnie.

À lire également: Les années 2000: quand la nostalgie devient marchandise



«Avec un nombre croissant de sites web qui ne prennent plus en charge Internet Explorer, Microsoft Edge offre une expérience de navigation plus rapide, plus sécurisée et plus moderne», peut-on également lire.



N’ayez crainte si vous naviguez toujours sur des sites conçus pour l’ancien navigateur. Un mode Internet Explorer, qui devrait être pris en charge au moins jusqu’en 2029, a été créé dans Microsoft Edge.



Depuis sa création en 1995, onze versions du navigateur ont vu le jour jusqu’en 2013. Internet Explorer a été un des plus populaires de sa génération avant de perdre du terrain devant Chrome, Safari ou encore Mozilla Firefox. C’est donc après 27 ans de service qu’il est temps de dire au revoir à ce témoin du passé.