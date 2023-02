Présenté par Loto-Québec en collaboration avec la Banque Scotia, Montréal en Lumière revient pour sa 24e édition au Quartier des spectacles, du 16 février au 5 mars.

Les Montréalais pourront profiter d'une programmation extérieure gratuite au centre-ville, incluant des activités conçues spécialement pour la relâche.

La soirée d'ouverture se déroulera le 16 février prochain à partir de 19h, à la patinoire de la Place Loto-Québec à l'esplanade Tranquille. Il y aura une performance du groupe de percussions Baratanga, une performance de la troupe de Kevin Lapierre avec des sauts de barils et acrobaties flat ice. Pour clôturer la soirée, trois couples de patineurs artistiques canadiens, issus de l'Académie de glace de Montréal, offriront un spectacle sur la glace.

À vos patins, prêts, partez!

Les festivaliers pourront apporter leur patins ou les louer au chalet pour profiter du Sentier de patin. Réalisé par le Développement économique Canada et Tourisme Montréal, ce parcours de glace immersif de 300 mètres est entouré de tubes lumineux LED et offre une vue panoramique sur la ville.

«Le patin faisant maintenant partie de son ADN, Montréal en Lumière se positionne comme l'événement par excellence qui célèbre la nordicité urbaine. Il est plus que jamais inclusif et multigénérationnel. L’hiver ça se passe dorénavant au centre-ville, dans nos restaurants, dans nos salles de spectacles… et sur la glace!» a lancé Jacques Primeau, directeur général du festival.

Crédits photo: Facebook | Montréal en Lumière

Des ambiances musicales diversifiées rythmeront le sentier chaque soir grâce à la Station DJ Rogers avec des DJ sets de Jason Rockman, DJ Kelly (Rap Mommies), AKAntu, Shaydakiss, Kleancut et plusieurs autres. Le public pourra aussi envoyer des demandes spéciales musicales tous les soirs, de 17h à 18h pour les entendre sur le sentier ainsi que sur l'ensemble du site.

Il y aura aussi la présence des entraîneurs du camp des recrues des Canadiens de Montréal pour aider les plus jeunes à patiner. Et, les participants pourront peut-être patiner avec les anciens joueurs des Canadiens Mathieu Dandenault et Gilbert Delorme qui seront de passage sur les patinoires du festival

Des projections en lumière

Des projections seront présentées simultanément sur les façades de l’édifice Wilder – Espace Danse et du Pavillon Président-Kennedy de l’UQAM pour animer le Sentier du patin.

On y retrouvera notamment l’œuvre Montréal d’hier et d’hiver de l’artiste multidisciplinaire Karine Lanoie-Brien en collaboration avec l’Office national du film du Canada (ONF), qui met en lumière des archives hivernales pour illustrer la grande histoire d’amour entre Montréal et le patin.

Les patineurs pourront également s’immerger au cœur de fanaa, une œuvre-expérience méditative et pluridisciplinaire qui combine la poésie, le cinéma en direct et la musique électronique, créée par l’artiste Sahar Homami en partenariat avec MUTEK.

L'artiste Caitlin McDonagh a créé un visuel spécialement pour cette édition 2023, qui sera projeté sur les murs des bâtiments, mais également sur la glace de la patinoire Loto-Québec à l’esplanade Tranquille.

Des installations pour les petits et les grands

Les festivaliers pourront aller sur la Grande roue Loto-Québec sur la place des Festivales et pourront dévaler La Glisse Vite Tim Hortons. Réalisé par développement économique Canada pour les régions du Québec, Cette glissade est composée de cinq tubes illuminés, qui s’appuieront sur l'escalier de l’Esplanade de la Place des Arts.

De plus du 1er au 4 mars, des activités artistiques et culturelles gratuites pour les petits et grands enfants seront disponibles à la Place des arts dans le cadre de la semaine de relâche. On y retrouvera une initiation aux arts du cirque, des spectacles de conte et de musique, des ateliers de bricolage, une exposition interactive autour de contes et légendes autochtones, une œuvre numérique haute en couleur, une activité culinaire offerte par La Tablée des Chefs et une zone de détente pour les familles.

Rappelons que d'autres activités sont prévues à partir du 27 février, avec le spectacle Coucou Passe-Partout au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.

Crédits photo: Facebook | Montréal en Lumière

Lors de l'événement, cinq serres seront aménagées et chauffées pour le grand plaisir du public. Les participants pourront réserver une des serres et se faire livrer un repas de la halle gourmande Le Central qui développera un menu exclusif pour l’activité. Le Pique-nique nordique Skip est une première Montréalaise.

Les festivaliers pourront également manger grâce à la présence de restaurateurs au camion Skip présent sur le site du festival les vendredis et samedis.

À quelques pas du Sentier du patin, il y a également le Bistro SAQ où l'on peut prendre un verre et prendre une bouchée au chaud.

Spectacles en mouvement

Le public pourra découvrir différentes cultures lors de ces soirées. En effet, le club de danse Montreal Chan Lions offrira un spectacle de danse ancestrale. Aussi, la formation Zuruba vous transportera en plein carnaval avec ses percussions afro-brésiliennes. Il y aura aussi un flash mob, nommé «Shiriki», qui mettra en avant les différentes cultures africaines à Montréal.

Rappelons qu’une série de spectacles tels que Riopelle Symphonique, le Ciné-concert Les Triplettes de Belleville et 1969 Live sont à l’affiche sur le site extérieur et en salle.

De nombreuses performances seront réalisées sur la patinoire de la Place Loto-Québec avec notamment la troupe Red Lips District.

Pour plus d'informations sur la programmation complète, cliquez ici.