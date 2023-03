Le règlement sur l’interdiction de certains articles à usage unique de la Ville de Montréal, adopté il y a 18 mois, entre finalement en vigueur à compter du 28 mars prochain.

Ce règlement vise à soutenir Montréal dans ses démarches pour atteindre sa cible de zéro déchet d’ici 2030 alors que le lieu d’enfouissement technique (LET) de Lachenaie, seul centre d’enfouissement de la région de Montréal, aura atteint sa pleine capacité en 2029.

À lire également: C'est la fin des sacs en plastique à Montréal

Au cours des derniers mois, la Ville de Montréal a mis différentes actions en place afin d’accompagner les commerces alimentaires et les restaurants dans cette transition écologique.

Parmi les actions, on retrouve notamment la promotion des ressources et des outils disponibles pour non seulement bannir les articles à usage unique de l’inventaire des entreprises, mais aussi pour dénicher des alternatives réutilisables.

«Les commerçants et les restaurateurs sont des partenaires indispensables de la réduction du plastique à la source, qui nous permettra d’atteindre notre cible zéro déchet», a déclaré la responsable de la transition écologique et de l’environnement au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, Marie-Andrée Mauger.

La Ville de Montréal a aussi offert une aide financière de 100 000 dollars pour le développement d’un réseau de contenants réutilisables pour les commandes de nourriture pour emporter. Cette démarche a eu lieu en collaboration avec la Table de concertation du réutilisable en restauration.

À VOIR | L'Université de Montréal dit non aux contenants à usage unique

Du côté des restaurateurs, Geneviève Touchette, directrice générale du Central – qui regroupe une vingtaine de restaurants – affirme que l’initiative de la Ville de Montréal est bien accueillie.

«La réduction des déchets à la source est au cœur des valeurs du Central depuis sa création. Elle est aussi une exigence grandissante chez la clientèle», a-t-elle affirmé.

À compter du 29 mars, les articles de plastique à usage unique suivants seront interdits:

Articles de plastique compostable ou non (numéros 1 à 7)

Tasses

Verres

Bâtonnets

Pailles

Ustensiles pour consommation sur place

À lire également:

Autres articles de plastique polystyrène (numéro 6) ou compostable (numéro 7)

Assiettes

Contenants

Couvercles

Barquettes (sauf celles pour la viande et le poisson cru)

Ustensiles pour commandes à emporter ou livraisons

Il est important de noter que l’interdiction de certains articles à usage unique ne vise pas les organismes à but non lucratif d’aide alimentaire ni les établissements qui offrent uniquement un service de livraison à domicile. Les aliments préemballés à l’extérieur de l’établissement et les tasses, verres et contenants de carton enduits de plastique (compostables ou non) sont également exclus de l’interdiction.