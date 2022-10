Les automobilistes devront s’armer de patience pour les trois prochaines années: le ministère des Transports du Québec a confirmé, jeudi, la fermeture de trois voies sur six du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine à compter du 31 octobre, et ce, jusqu’en novembre 2025.

«À partir de cette date, une seule voie sera ouverte à la circulation en direction de la Rive-Sud, tandis que deux voies seront disponibles en direction de Montréal», a expliqué le ministre des Transports François Bonnardel lors d'un point de presse.

M. Bonnardel a également annoncé la fermeture complète du tunnel en direction nord lors de la fin de semaine du 21 au 23 octobre. Ce sera au tour du tunnel en direction sud d’être complètement fermé du 28 au 30 octobre pour des travaux d’asphaltage et l’installation de glissières de béton sur près de quatre kilomètres.

«Je rappelle à nouveau que notre objectif avec ce chantier est d’offrir aux citoyens une période de 40 ans sans travaux majeurs. Nous aurons besoin de la collaboration de tous», a lancé le ministre des Transports, demandant aux automobilistes de modifier leurs habitudes de déplacement.

Alors que ces entraves auront des impacts majeurs jusqu’à la fin de 2025, le ministère souhaite envoyer le plus de gens possible en transport en commun et offrira une navette fluviale entre Montréal et Boucherville dans les prochaines années. Dès le 17 octobre, soit deux semaines avant la fermeture, des titres gratuits seront offerts au terminus Radisson afin de tester les mesures.

Voyez le récapitulatif de la journaliste Anaïs Elboujdaini au bulletin Noovo Le Fil 17.

De plus, le ministère «bonifiera le service de métro sur la ligne jaune en plus d’augmenter le nombre de départs de lignes d’autobus en direction du terminus Longueuil», indique-t-on dans un communiqué.

Le ministère des Transports estime que le parcours d’un automobiliste souhaitant emprunter le pont-tunnel en direction de Montréal serait trois fois plus long. Le trajet vers la Rive-Sud serait quant à lui quatre fois plus long.

Le tunnel demeurera une fois de plus ouvert dans les deux directions lors du week-end du 15 et du 16 octobre, de jour.

Pour d'autres actualitlés en Montérégie, rendez-vous sur Noovo.Info.