Le naturopathe Ken Montizambert est un récidiviste de la pratique illégale de la médecine. Noovo Info a constaté que même un second jugement de la cour du Québec ne semble pas le freiner.



Je me suis rendue à sa clinique qui a pignon sur rue à Pointe-Claire et me suis fait passer pour une patiente en plaçant une caméra cachée. À mon arrivée, son adjointe m’a fait remplir deux formulaires. Le premier concernait mes informations personnelles et l’autre sur les symptômes et les maux ressentis. J’ai dit que je souffrais d’une spondylarthrite ankylosante.

M. Montizambert m’a fait entrer dans son bureau et m'a expliqué en quoi consiste son approche avec sa machine nommée Avatar.

«Ce n’est pas une machine, c’est de l’acupuncture», a-t-il précisé. Pourtant, il n’est pas membre de l’ordre des acupuncteurs. Il m’a fait tenir un bâton de cuivre relié à un stylet et un ordinateur, et s’est mis à mouiller mes jointures avec l’eau. Il a ensuite pointé certains endroits sur mes mains et mes orteils. Pour chaque nouveau point de contact, son ordinateur faisait un bruit tout droit sorti d’un film de science fiction. En touchant mon gros orteil, il a révélé que mon foi était stable. «C’est très bien!» a-t-il commenté.

Puis, il a décrété que mon système nerveux central avait un problème. «Système nerveux, c’est pfff! C’est l’inflammation dans la chimie des nerfs. C’est les métaux qui causent le problème. Exposure de métaux. Pas les virus, pas les bactéries… les métaux causent les problèmes du système immunitaire.»

Je lui avais aussi précisé que mon rhumatologue avait diagnostiqué cette maladie génétique, mais pour lui, c’était impossible. «Vous être trop jeune. J’essaie de construire la nouvelle Véronique», a-t-il renchéri.

Le vaccin contre la COVID montré du doigt

«As-tu pris le vaccin contre la COVID?» a ensuite demandé l’homme après m’avoir examinée avec sa machine. «Oui je l’ai pris. C’est bon ou pas?»

C’est là qu’il s’est mis à m’expliquer que le vaccin contre la COVID contient des métaux et qu’il est important de les extirper.

«Votre système c’est en feu, c’est on fire, c’est kaboum, c’est l’inflammation qui commence… Associée à la combinaison de deux métaux: le cobalt et le graphite. Le cobalt et le graphite sont les neurotoxines de plusieurs autres vaccins.

Il était maintenant catégorique, le vaccin a aggravé l’inflammation.

«Oui, chaque fois que vous avez reçu le vaccin, le problème a augmenté. Je les ai les pilules, deux types de pilules complètement naturelles.»



Je suis repartie avec une facture de 217,17$, incluant une consultation de 95$ et deux flacons de suppléments alimentaires et d’un produit naturel à base de curcuma.

Un charlatan?

Le médecin Mathieu Nadeau-Vallée qualifie M. Montizambert de charlatan. «Les vaccins contre la COVID-19 ne causent pas d’inflammation croissant pour chaque dose – [contrairement à ce qu’il] vous a dit – et ne contiennent pas non plus ce qu’il disait que ça contenait, [soit] les métaux», assure-t-il. Selon lui, les produits prescrits qui sont en vente libre ne valent peut-être pas 60$ ou 40$, mais plutôt 5$.



M. Montizambert doit comparaître en cour le 18 avril 2023 pour recevoir sa peine en rapport avec sept chefs d’accusations. Il a enfreint la loi sur la médecine, entre autres parce qu’il a posé des diagnostics et prescrit des substances à une enquêteuse du Collège des médecins qui l’a enregistré, elle aussi, à son insu.

Il a aussi des antécédents du même genre pour des gestes qui remontent à 2014. Il possède sa clinique depuis 2000. À notre passage, une mère et son jeune garçon me précédaient. Lorsque nous avons voulu par la suite lui offrir l’occasion de s’expliquer à la caméra, des aînés étaient dans la salle d’attente. Il a refusé de commenter, se contentant de dire qu’il sera de retour en cour le 18 avril.



Selon le Collège des médecins, il risque une peine pouvant excéder 60 000$ en raison de la récidive. Le Collège n’a pas voulu nous accorder d’entrevue sur notre cueillette effectuée entre son verdict et sa peine parce que le tout est judiciarisé.

