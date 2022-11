Une campagne de socio-financement a été lancée il y a quatre jours pour aider à rescaper les cerfs de Longueuil. C'est Me Anne-France Goldwater qui est derrière la page Go Fund Me.

L'objectif est d'amasser 100 000 $ pour permettre à Sauvetage Animal Rescue de préserver les bêtes du parc Michel-Chartrand. La récolte est de près de 4 000 $ pour l'instant.



L'argent va servir à la capture des cerfs et à leur stérilisation, en plus de payer pour les nourrir et leur relocalisation afin d'éviter qu'ils soient euthanasiés.

«Il y a plein d'autres villes qui sont au prise avec un problème de surpopulation de chevreuil. L'équipement et l'expertise pourra servir à d'autres cheptel dans des secteurs urbains (Montréal-Est, Boucherville, Vaudreuil, Laval)», peut-on lire dans la demande de fonds.

Les organisateurs s'engagent à rembourser les sommes si la Cour d'appel tranche en faveur de la chasse à l'arbalète, comme le souhaite la Ville de Longueuil.

