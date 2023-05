Le Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté a procédé à l'arrestation de six personnes lors d'une opération policière en matière de cannabis illicite dans le cadre du programme ACCÈS-Cannabis, jeudi.

Les policiers ont réalisé sept perquisitions dans les Laurentides et dans Lanaudière, soit les villes de Sainte-Anne-des-Lacs, Saint-Jérôme, Saint-Sauveur, Morin Heights, Saint-Lin-Laurentides et Saint-Adolphe-d'Howard.

Au total, plus de 57 kilos de cannabis et plus de 1161 plants et boutures de cannabis ont été saisis par les autorités. 262 grammes de haschich, des cigarettes électroniques, de l'argent en devise canadienne et une arme longue ont égéalement été saisis.

Les suspects ont été rencontrés par les enquêteurs et devront comparaître au palais de justice de Saint-Jérôme pour «production illicite de cannabis, trafic et possession dans le but d’en faire le trafic», indique la Sûreté du Québec par voie de communiqué.

D'autres individus seraient recherchés. Ces suspects seraient associés au crime organisé.