Le mystère est résolu : un groupe de défense des animaux a revendiqué le coup d’éclat des carcasses de porc congelées retrouvées suspendues sous des viaducs à Montréal.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News

Trois carcasses ont été suspendues à trois endroits dans l'arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie pendant la nuit de jeudi, incitant la police de Montréal (SPVM) à enquêter.

Le groupe Direct Action Everywhere confirmant son implication auprès de divers médias vendredi matin.



«Le but est de démontrer à tout le monde qu'il y a un lien entre ce qu'ils paient et la cruauté dans les abattoirs», a déclaré Nathe, porte-parole du groupe Direct Action Everywhere, à CTV News. Son nom complet n'a pas été dévoilé.

Nathe a affirmé que les «perturbations» comme celle-ci peuvent aider à faire avancer les mouvements de justice sociale.

«Nous considérons le spécisme comme un enjeu auquel nous devons porter attention. Nous souhaitons trouver un moyen de faire reconnaître que c’est un problème», a conclu Nathe.



Crédit image | DxE

Les carcasses ont été pendues aux intersections de l'avenue Christophe-Colombe et de la rue des Carrières, de l'avenue Papineau et de la rue des Carrières, et de l'avenue de Lorimier et de la rue Dandurand.