Il y a une voie bloquée sur le boulevard Décarie près de la rue Jean-Talon et personne ne semble savoir pourquoi.

Ceci est une traduction d'un article de CTV News Montreal.

Cette obstruction située dans l'un des pires endroits cause un chaos de circulation. De plus, jeudi matin, il n'y avait aucun ouvrier en vue.

Vendredi dernier, une section de trottoir avait été creusée, mais il ne semble pas y avoir eu plus de travail sur le chantier depuis.

Néanmoins, des cônes orange bloquent une voie entière, créant un embouteillage de voitures tout le long du boulevard Décarie en direction du nord, dans ce qui est toujours une zone très fréquentée.

Le conseiller municipal de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Sonny Moroz, a indiqué qu'il n'avait pas pu obtenir de réponses concernant les travaux routiers.

Il a dit qu'il avait contacté les responsables de son arrondissement, de la ville centrale et même du ministère des Transports du Québec, mais en vain.

«Il devait y avoir moins de circulation et de chantiers de construction à travers Montréal en début d'année», a mentionné M. Moroz à CTV.

«Puis, on nous dit lors des premiers jours de l'horaire de circulation d'automne que cette intersection, où plus de 40 000 véhicules circulent chaque matin, avait été réduite d'une voie sans qu'aucun travail réel ne soit effectué», a-t-il ajouté.

En 2022, le vérificateur général de la municipalité a critiqué la Ville pour sa mauvaise planification et coordination des travaux routiers. Il a également recommandé à la Ville de Montréal de mettre en place un registre public des travaux déjà effectués.

M. Moroz a affirmé que cela n'a pas encore été fait.

Impatients et frustrés

L'analyste de la circulation, Rick Leckner, a souligné que le problème à ce coin particulier entraîne des dommages collatéraux en termes de circulation dans les arrondissements voisins.

Il a dit que les travaux routiers sont «hors de contrôle» et créent un problème de sécurité publique.

«C'est malheureux parce que les automobilistes en souffrent, nous en souffrons tous et les conducteurs sont de plus en plus dangereux», a soutenu M. Leckner.

«Ils sont impatients, frustrés, agressifs, ils prennent des risques et c'est dangereux pour tout le monde. Ce n'est vraiment pas une bonne situation et rien n'indique que cela va s'améliorer bientôt», a-t-il ajouté.