Près de deux jours après qu'un tremblement de terre meurtrier a tué plus de 2000 personnes au Maroc, le Café Amistad, à Montréal, est devenu un lieu de rassemblement pour ceux et celles qui cherchent des réponses, ou du moins, du soutien.



Lorsque la nouvelle du séisme meurtrier a commencé à circuler, vendredi soir, Chorfi Zouhir a gardé son commerce ouvert jusqu'à tard dans la nuit, alors que les clients restaient scotchés aux chaînes d'information et tentaient frénétiquement d'appeler leurs proches.

«Tout était sens dessus dessous, a-t-il affirmé en entrevue, dimanche. Nous cherchions des informations à tout prix.»

M. Zouhir a raconté que de nombreuses personnes ont passé les premières heures à essayer de joindre leurs proches au téléphone, désespérées de savoir s'ils allaient bien. Au début, le nombre de morts se chiffrait à des dizaines, puis à des centaines. Au moment où il s'est réveillé samedi matin, «cela se multipliait».

Sa propre famille à Casablanca est en sécurité, mais il est choqué par la tragédie qui a frappé son pays.

Il s'est dit également profondément touché par le nombre de personnes de tous les horizons qui se sont arrêtées dans son café pour demander à leurs voisins marocains si leurs familles étaient en sécurité.

Le premier ministre Justin Trudeau a exprimé ses condoléances au peuple marocain dans une publication sur les réseaux sociaux, et a affirmé que le Canada était prêt à aider autant qu'il le pouvait.

«Je suis de tout cœur avec le peuple du Maroc à la suite du séisme dévastateur survenu hier (vendredi). Les Canadiens offrent leurs plus sincères condoléances à ceux qui ont perdu des proches et pensent à tous ceux qui ont été touchés. On est prêts à aider de toutes les manières possibles», a-t-il écrit samedi, sur X (anciennement Twitter).

Au moins une mosquée de Montréal a commencé à amasser des dons à envoyer au Maroc, tandis que plusieurs personnes sur une page Facebook dédiée aux Montréalais d'origine marocaine ont offert leur aide dans des publications.

Il y a environ 100 000 personnes d'origine marocaine au Canada, selon le dernier recensement. Environ 81 000 Canadiens d’origine marocaine vivent au Québec, et près de la moitié de cette population se trouve à Montréal.

Plus de 2100 personnes sont mortes et plus de 2400 autres ont été blessées après que le Maroc a été secoué par un séisme de magnitude 6,8 qui a frappé, vendredi soir, à environ 70 kilomètres au sud de Marrakech.

«Le plafond a commencé à bouger»

Dimanche, les rues de la ville historique étaient remplies de véhicules de la police et de l'armée, selon un Terre-Neuvien qui assistait à une conférence de l'UNESCO à Marrakech lorsque le séisme a eu lieu.

John Norman, maire de Bonavista, à Terre-Neuve-et-Labrador, a raconté qu'il s'apprêtait à se coucher, vendredi, lorsque la pièce a commencé à trembler.

Bien que cela ait commencé lentement, il a mentionné que les grandes secousses se sont amorcées en quelques secondes.

«Le plafond a commencé à bouger et la poussière a commencé à tomber, a-t-il détaillé lors d'une entrevue. Les plafonniers de la salle de bain sont tombés du plafond et j'ai dit : "Nous partons".»

M. Norman a dit qu'il a de la chance que ni lui ni les autres membres de la délégation canadienne n'aient été blessés, que leur hôtel ait été bien construit et n'ait subi que des dommages mineurs. Cependant, il a avoué qu'il était douloureux d'entendre les histoires du personnel de l'hôtel, dont les familles ont perdu leur maison, et de voir des sites historiques d'une valeur inestimable endommagés ou détruits.

Il est également conscient que sa propre histoire aurait pu se terminer d'une manière différente. Initialement, il devait conclure la conférence par une mission sur le terrain dans les montagnes de l'Atlas, près de l'épicentre de la tragédie, et séjourner dans un hôtel qui n'est désormais «plus là», a-t-il affirmé.

«Nous avons tous beaucoup de chance et nous en sommes tous conscients», a-t-il ajouté.

M. Norman a souligné que l'argent destiné à cette expédition avait été reversé aux secours à la suite du tremblement de terre, et qu'un centre de dons avait été installé à l'extérieur de l'hôtel où il séjourne. Les participants à la conférence et d'autres personnes séjournant dans les zones les moins endommagées ont également donné du sang ainsi que de l'eau en bouteille.

Affaires mondiales Canada a déclaré dimanche n'être au courant d'aucun citoyen canadien blessé ou tué dans le tremblement de terre, spécifiant qu'il fournit une assistance à 50 citoyens canadiens dans la région.

L'agence a également indiqué que le Maroc n'avait pas demandé d'aide internationale. Cependant, le Canada «est en contact avec des partenaires humanitaires clés pour évaluer les besoins, si le gouvernement du Maroc accueille favorablement une aide», mentionne le communiqué.

Affaires mondiales Canada a déclaré que le nombre de morts devrait s'alourdir, les autorités exprimant des difficultés à accéder aux zones et aux villages les plus durement touchés dans les montagnes du Haut Atlas.

«Des secousses répétées continuent d'être ressenties dans la région et menacent de déstabiliser davantage des infrastructures déjà affaiblies... Nous sommes de tout cœur avec les familles et les amis des personnes qui ont perdu la vie dans le tremblement de terre, ainsi qu'avec toutes les personnes touchées».

Avec des informations de l'Associated Press.