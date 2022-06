Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, a présenté cinq candidates représentant le parti dans Lanaudière et les Laurentides, aux prochaines élections à l'automne.

«Je suis très heureux et honoré d’accueillir ces cinq femmes remarquables et dévouées dans la grande famille conservatrice. Chacune d’elles possède un parcours inspirant qui vient s’additionner à celui de tous les candidats que nous avons présentés jusqu’à maintenant. Notre équipe est d’une qualité exceptionnelle et j’en suis extrêmement fier», a déclaré Eric Duhaime qui était présent à l'investiture à Saint-Eustache.

Gisèle DesRoches se présente dans la circonscription de Rousseau. Bachelière en droit de l’Université de Montréal et formée en gestion des ressources humaines, elle a plus de 20 ans d’expérience en service-conseils en gestion de la rémunération et en équité salariale auprès des entreprises et de leurs dirigeants ainsi qu’auprès d’organisations publiques et parapubliques.

«Je désire servir mes concitoyens du comté de Rousseau, et ce plus que jamais dans la période tumultueuse actuelle. Il m’importe de travailler pour eux, de protéger leurs droits et leur avenir. J’ai à cœur leur sécurité personnelle et financière, et cela passe par des actions concrètes pour la reprise économique de notre belle région», a-t-elle affirmé.

Mme DesRoches a également été candidate à trois reprises dans la circonscription de Montcalm pour le Parti conservateur du Canada.

Gala Durand sera candidate dans la circonscription de Mirabel. Analyste senior en assurance qualité chez FX Innovation depuis 2017, elle réside à Saint-Marthe-sur-le-Lac depuis plus de 15 ans. D'origine péruvienne, elle s'intéresse notamment aux enjeux touchant la liberté et l’immigration.

«Je suis la preuve vivante qu’il est possible de vivre une intégration harmonieuse et positive de l’immigration. Comme future députée, l’immigration sera d’ailleurs l’un de mes principaux chevaux de bataille. En plus de défendre la liberté de toutes mes forces, je me ferai également la voix de dossiers très concrets et terre à terre et pertinents à notre comté, par exemple l’amélioration de la fluidité du trafic sur la 640 et les soins à domicile pour les personnes âgées», a-t-elle affirmé.

L'entrepreneuse et enseignante Grace Daou sera la candidate du PCQ dans la circonscription de Blainville. Détentrice d’un baccalauréat en biochimie et d’une maîtrise en sciences du département de physiologie de l’Université de Montréal, elle se spécialise dans l’hypertension et des maladies du cœur. Après avoir travaillé au CHUM et enseigné, elle s'est lancée en entrepreneuriat, ce qui lui a permis de se lancer en politique.

«Je vois tous les jours les effets des différentes pénuries, dont la pénurie de la main d’œuvre, de l’augmentation fulgurante du coût du transport et toute la pression que cela exerce sur nos entrepreneurs. Bref, je suis à même de voir les différentes facettes des mesures sanitaires abusives et des dépenses irresponsables de la CAQ, et c’est ce qui m’a poussé à m’impliquer en politique afin de faire changer les choses», a souligné Mme Daou.

L'ex-enseignante et femme d'affaire Isabelle Baril, se présentera pour le PCQ dans la circonscription Deux-Montagnes. Reconnue dans son domaine, elle s’est impliquée bénévolement en accompagnement scolaire au primaire pendant près de 20 ans. Elle s'intéresse notamment aux enjeux locaux.

«Je me joins au Parti conservateur du Québec car il est le seul qui propose des solutions concrètes à des problèmes importants, tant en santé qu’en économie. La démocratie et les libertés individuelles sont pour moi sacrées et se retrouvent au cœur des valeurs du parti. Je m’engage également à défendre certains enjeux importants dans notre région comme le transport, l’accessibilité en garderie pour les familles, la préservation d’espaces verts versus l’étalement urbain et le système de santé», a dit Mme Lachance.

La travailleuse sociale, Jessica-Victoria Dubuc, représentera le PCQ dans la circonscription de Saint-Jérôme. Elle exerce depuis plus de 15 ans dans divers établissements. Après avoir travaillé dans le milieu communautaire, elle s'est spécialisée en protection de la jeunesse et a œuvré, pendant neuf ans, comme déléguée du DPJ au CISSS de Laval. Mme Dubuc est notamment informée des enjeux du système de santé et des services sociaux.

«En tant qu’ancienne déléguée du DPJ, j’accueille la grande crainte véhiculée concernant le retrait de la “Primauté parentale”. Sachez que le PCQ compte la préserver. J’ai à cœur de continuer à représenter l’intérêt de nos enfants afin qu’ils puissent grandir dans une société démocratique et bienveillante où l’intimidation, l’oppression et la discrimination seront bannies de nos institutions», a-t-elle précisé.