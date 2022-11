La circulation risque d’être difficile entre la Rive-Sud et Montréal pendant la fin de semaine du 4 novembre.

En plus des travaux au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, l’autoroute 132 est fermée dans les deux directions sous le pont Champlain dès vendredi soir à 22h. Le chantier de déconstruction de l’ancienne structure se poursuit.

Une seule voie sera disponible sur le pont Victoria en direction de Montréal, et ce, entre samedi matin et lundi. Une voie demeure fermée jusqu’à la fin novembre à cause des travaux en cours.

Du côté de Montréal, la bretelle qui relie la route 138 est à l’autoroute 20 Ouest sera complètement fermée à l’échangeur Saint-Pierre ce qui risque d’avoir des répercussions sur le pont Mercier.

À Saint-Bruno-de-Montarville, les automobilistes doivent prévoir la fermeture de la voie du virage à gauche de la route 116 est à la hauteur du boulevard Seigneurial.