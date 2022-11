Une piétonne de 89 ans a perdu la vie après avoir été happée par une camionnette mardi avant-midi, dans Rosemont–La Petite-Patrie.

La collision s'est produite vers 10h10, alors que la victime traversait la rue, à l'angle de Beaubien et Saint-Denis.

La femme de 89 ans a été transportée dans un état critique en centre hospitalier, où son décès a été constaté en après-midi.

Selon le Service de police de la Ville de Montréal, le conducteur du véhicule circulait en direction ouest sur la rue Beaubien et aurait effectué un virage à gauche sur la rue Saint-Denis. L'homme de 41 ans a été traité sur place pour un choc nerveux.

Un périmètre de sécurité a été érigé, le temps de permettre aux enquêteurs de faire leur travail.

La rue Saint-Denis a donc été fermée entre Bellechasse et Saint-Zotique et la rue Beaubien entre Drolet et Saint-Vallier.

Avec les informations de la Presse canadienne.