Avec la récente éclosion de légionellose à Montréal, un rappel des mesures de prévention de base est de mise, même si la direction régionale de santé publique n’a pas tiré la sonnette d’alarme.

Si les citoyens suivent ces mesures de base, la prolifération pourrait rester limitée — on n’a recensé que trois cas au début d’août 2022. La légionellose n’est pas contagieuse entre les humains, rappelle d’ailleurs le Dr Alain Vadeboncoeur, et les citoyens ont un certain contrôle sur les sources possibles d’infection causée par la bactérie legionella pneumophila.



Les symptômes de la légionellose ressemblent à ceux d’une pneumonie ou même de la COVID-19. Parmi ceux-ci, une forte fièvre, des frissons, une toux, de la fatigue, des douleurs musculaires ou une perte d’appétit.

La bactérie à l’origine de la maladie se retrouve principalement dans les eaux douces comme les lacs et rivières, mais aussi dans des sources d’eaux artificielles telles que les tours de refroidissement à l’eau, chauffe-eau, les pommes de douche, les aérateurs de robinet. Elle peut se retrouver aussi dans les spas, les cuves thermales, les bains à remous ou bains-tourbillon, ainsi que dans les humidificateurs domestiques et les appareils de traitement respiratoire.

Mais en suivant les instructions suivantes à la maison, fournies par le ministère de la Santé, on pourra éviter que le chiffre des 27 cas de légionellose enregistrés jusqu’ici en 2022 ne gonfle davantage.