La Ville de Montréal a annoncé, mercredi, l’arrivée de quelques entraves routières en vue de la 15e Conférence des Parties (COP15), qui aura lieu en décembre prochain.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a mentionné par voie de communiqué qu’un périmètre de sécurité entourera le Palais des congrès. Cette clôture sera installée entre le 7 et 27 novembre et il est possible que des rues soient complètement fermées à la circulation à certains moments en raison de cette opération.

La portion de la Place Jean-Paul-Riopelle en direction nord, de la rue Saint-Antoine Ouest vers l’avenue Viger Ouest, sera notamment fermée.

À lire également:

Les restaurateurs, les employés des dépanneurs, de la pharmacie et toutes les personnes qui travaillent habituellement à l'intérieur du Palais des congrès devront obtenir une accréditation provenant du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique de l'ONU , afin de se rendre au boulot.

De plus, la station de métro Place d’Armes ne sera pas accessible du 1er au 20 décembre en raison de la grande conférence des Nations Unies sur la biodiversité.

«La COP 15 est un évènement d'envergure qui exige des mesures exceptionnelles, a justifié Philippe Sabourin, porte-parole administratif de la Ville de Montréal. Montréal agit de façon proactive afin de favoriser la meilleure expérience possible pour la population et les milliers de délégués qui seront à Montréal durant le mois de décembre.»

Pour assurer le bon déroulement de l’évènement, le SPVM travaillera en collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada et la Sûreté du Québec, a expliqué la directrice par intérim du SPVM, Sophie Roy. Un nombre important de policiers seront déployés au centre-ville de Montréal lors de cette période.

«La présence policière sera accrue pendant l’installation et la désinstallation des clôtures et pour toute la durée de la COP 15, écrit la municipalité par voie de communiqué. Des panneaux à messages variables destinés aux automobilistes seront installés en amont des artères entravées pour signaler les chemins de détour.»

La COP15, qui se déroulera du 7 au 19 décembre, sera l'événement le plus complexe à gérer en matière de sécurité «depuis au moins 20 ans à Montréal», selon une représentante du Service de police de la Ville de Montréal, qui s'est adressée aux médias lors d'un breffage technique mercredi après-midi

Le corps policier de Montréal évalue les dépenses, incluant la masse salariale, à 25 millions de dollars, une somme qui sera remboursée, en partie ou partiellement par le gouvernement fédéral.

La conférence réunira 67 organismes écologiques souhaitant faire entendre haut et fort leur message aux dirigeants mondiaux et locaux.

-Avec les informations de La Presse canadienne