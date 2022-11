Les inspecteurs des aliments de la Ville de Montréal ont avisé jeudi la population de ne pas consommer un certain lot de bagels vendus dans un magasin de Côte-St-Luc.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News

Les bagels en question étaient en vente jusqu'au 23 novembre chez Côte St-Luc Bagel, situé au 5757, avenue Caldwell, à Montréal.

L'avertissement, également émis par le ministère responsable de la sécurité alimentaire du Québec et le commerçant, indique que les produits n'ont pas été préparés et emballés de manière à assurer leur sécurité et que même s'ils ne semblent pas contaminés, ils peuvent présenter un risque pour la santé.

Les clients qui ont acheté les bagels sont invités à les jeter ou à les rapporter au magasin.