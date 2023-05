Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a annoncé lundi un investissement de 5,67 M$ pour la création d’une équipe d’intervention exclusivement consacrée à la lutte contre le crime organisé dans la région de Montréal.



L’escouade sera formée de dix policiers de la Sûreté du Québec (SQ) qui collaboreront avec les services de police de Montréal, Laval et Longueuil. Cette équipe multidisciplinaire sera constituée de cinq patrouilleurs, de deux enquêteurs, deux agents du renseignement et un responsable d'équipe. Ceux-ci seront notamment déployés dans des lieux fréquentés par des membres du crime organisé afin «d’augmenter le sentiment de sécurité des commerçants et des citoyens qui fréquentent ces endroits».

«Je suis persuadé que la collaboration accrue et l'intensification des opérations ciblant les individus liés aux gangs de rue amélioreront la qualité de vie des citoyens et citoyennes de Montréal, de Laval et de Longueuil, qui souhaitent fréquenter les lieux publics en toute quiétude», a indiqué M. Bonnardel.

Le ministre souhaite également que cette initiative permette aux policiers de la grande région métropolitaine de se concentrer davantage à «leurs mandats courants».

«Grâce à la mise en place de cette équipe, la présence policière additionnelle contribuera au maintien de la pression sur les individus impliqués dans les violences armées et permettra la collecte de renseignements en vue de les prévenir.» -François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique

Cette nouvelle mesure est financée par le plan «Poursuivre la lutte contre la violence armée», pour laquelle le budget 2023-2024 prévoit un montant de 50 M$.



Plus tôt en mai, François Bonnardel avait annoncé la création d’une escouade pour contrer le recrutement des gangs sur les réseaux sociaux. L’investissement de 7,5 millions de dollars sur cinq ans était une «première au Québec», avait alors affirmé M. Bonnardel lors d’un séminaire sur la violence armée. «Le partage de renseignements, c’est le nerf de la guerre.»

Depuis le début de 2023, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a procédé à 107 arrestations en lien avec les armes à feu et a saisi 249 armes à feu. Entre le 1er janvier et le 30 avril 2023, le service de police a également recensé un meurtre, 14 tentatives de meurtre et 35 événements durant lesquels une arme à feu a été déchargée.

Et le fédéral?

Interrogé au sujet des moyens de lutter contre le crime organisé qui doivent être renforcés aussi par le gouvernement fédéral, le ministre Bonnardel a laissé entendre qu'Ottawa «est bien au fait de la situation».

«Nos rapports avec eux... il n'y a pas de porte fermée; la porte, elle est ouverte. On est en collaboration avec eux. Ils sont conscients de la situation, que les lois doivent être plus sévères et le renversement de la preuve. La loi que monsieur Lametti (David, ministre de la Justice au fédéral) doit déposer très bientôt est une réponse aux inquiétudes des premiers ministres provinciaux partout au Canada. Donc là-dessus, je peux vous dire que le canal de communication est bon», a commenté le ministre Bonnardel.

«Est-ce que tout sera parfait? C'est à voir dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais on doit tout faire, tout faire, pour être capable de mieux épauler le travail des policiers et s'assurer qu'on garde confiance dans notre système de justice et qu'on donne les outils aux policiers pour bien faire le travail», a-t-il conclu.

Le ministre Bonnardel a noté que dans le dernier budget du Québec, une somme de 50 millions $ avait été prévue pour cette lutte contre la violence armée et le crime organisé. Au cours des dernières années, la somme totalise 300 millions $ «pour déployer un arsenal de moyens afin de contrer les violences armées et la présence du crime organisé au Québec et dans la région» de Montréal.

Avec des informations d'Émeric Montminy et de Marie-Michelle Lauzon pour Noovo Info ainsi que de Lia Lévesque, La Presse canadienne.