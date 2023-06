L'année 2023 «affiche la pire hausse de loyers sur Kijiji au Québec en quatre ans», déplore le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ).

Un rapport publié mardi par le RCLALQ montre que les prix affichés sur les annonces de la plateforme ont grimpé en moyenne d’environ 14% depuis le printemps de la dernière année – une hausse qui surpasse de façon exponentielle le taux d’inflation, indique-t-on.



Près de 49 000 annonces sur Kijiji ont été compilées du 1er février au 31 mai par le RCLALQ pour en venir à ce constat.

Montréal-Nord a été l’un des quartiers les plus affectés par cette hausse incroyable des loyers, rapporte l’étude, alors que le prix moyen des 5 ½ est désormais de 1727$. Il s’agirait d’une hausse de 27,8% comparativement à l’an dernier. Les logements de type 4 ½ dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal ont également connu une forte hausse, soit 19,6%.

«Un grand logement (5 ½ ou plus) est offert en location à un coût moyen de 2021$ à Montréal. Plusieurs autres municipalités du Québec affichent un loyer de plus de 2000$ pour les plus grands logements.»

Les petits logements sont également en très forte augmentation, selon les données recueillies. Les studios (1 ½ ou 2 ½) sont désormais offerts à un prix moyen de 1118$ par mois.

«Notre enquête de 2020 affichait un loyer de 770$ par mois pour les studios, une augmentation de 45% en quatre ans seulement pour ces petits logements destinés à des locataires à faible revenu», s’insurge le RCLALQ.

«Tous les locataires du Québec ont à faire face à ces hausses, aussi subites que délirantes. Nos données montrent que 58% des régions québécoises ont subi cette année une hausse de plus de 15%, et 24% affichent une hausse de plus de 25%», critique le regroupement d’organismes.

Le RCLALQ dénonce cette généralisation abusive des hausses de loyer ainsi que «l’absence de réponse du gouvernement du Québec à ce problème», qualifiant le tout de «honte nationale».

«Une honte nationale. On s’enfonce dans la pauvreté.» -Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec

Pas seulement à Montréal

Ces hausses impressionnantes ont été observées dans plusieurs régions de la province, alors que le prix moyen des loyers affichés sur Kijiji auraient davantage augmenté à l'extérieur de Montréal depuis 2022.

À Québec, le prix moyen d'un logement locatif serait de 1191$ en 2023. Il s'agit d'une hausse de 19%. Trois-Rivières serait la région à avoir connu la plus grande hausse en 2023 (24%) avec un loyer moyen de 1083$.

Sherbrooke et Saguenay n'ont pas été épargnées avec des hausses respectives de 18% et 17% cette année.

Trois mesures demandées

Afin de remédier à la situation, le regroupement exige la mise en place d’un registre des loyers public, universel et accessible gratuitement, révélant tous les loyers des logements locatifs de la province. «À moins de vouloir tromper les locataires, il n’y a aucune raison de cacher les loyers du parc locatif québécois», lance le RCLALQ par voie de communiqué.

Un plafonnement ainsi qu’un gel des loyers sont également demandés par le regroupement.

«Notre rapport montre que les loyers sont devenus excessivement chers en raison du laxisme des gouvernements qui se succèdent. La situation est devenue intenable et en attendant l’instauration d’un registre et d’un plafonnement des loyers, le RCLALQ et ses membres revendiquent un gel des loyers pour rééquilibrer un marché immobilier spéculatif.»