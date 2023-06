La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) estime nécessaire de construire au moins 3 000 logements sociaux et communautaires par année pendant 10 ans pour répondre aux besoins des ménages plus défavorisés et des personnes ayant des besoins particuliers.



Cette estimation découle notamment de la publication d'une note de l'Observatoire Grand Montréal (OGM) qui présente les grands indicateurs du marché locatif dans cinq secteurs de Montréal.

La note de l'OGM confirme la crise d'abordabilité et de disponibilité du logement dans le Grand Montréal — qui serait la région d'Amérique du Nord regroupant la plus forte proportion de ménage locataires (46%), après les régions de New-York (48%) et de Los Angeles (51%).

En effet, selon les chiffres publiés, le loyer moyen des logements inoccupés (disponibles à la location) sur le territoire de la CMM a atteint un sommet, à près de 1 300$. Le coût du loyer moyen a également enregistré la hausse la plus marquée depuis 2002, à 5,1 % entre 2021 et 2022.

«Dans chacun des cinq secteurs du Grand Montréal, la rareté de logements locatifs touche tout particulièrement les logements dont le loyer est de 1 030 $ et moins, ce qui met une très grande pression sur le budget des ménages à revenu faible ou modeste», peut-on lire dans le communiqué de la CMM.

La note de l'Observatoire Grand Montréal indique par ailleurs que l'augmentation annuelle moyenne du loyer est de 14,5 % pour les logements ayant changé de locataire et que 110 000 ménages locataires du Grand Montréal (14 %) éprouvent des besoins impérieux en logement.

« À l’approche du 1er juillet, ces données rappellent la situation préoccupante dans laquelle se trouvent des milliers de ménages locataires qui ont de la difficulté à se loger convenablement, et ce, partout sur le territoire de la CMM. Une fois de plus, la crise d’abordabilité et de disponibilité du logement impose des actions fortes et immédiates», de dire Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal.

La CMM réclame du gouvernement du Québec la mise en place, de façon urgente, «de mesures structurantes en habitation» et «davantage d'investissements pour accélérer la construction de logements sociaux et communautaires».

La Communauté métropolitaine de Montréal souligne que la situation s’est également détériorée en ce qui concerne l’offre de logement social et communautaire alors que «la part des nouveaux logements sociaux et communautaires dans l’ensemble des nouveaux logements construits n’a jamais été aussi bas qu’au cours des 4 dernières années (2,7 %).»

Selon la CMM, le maintien du parc existant de logements sociaux et communautaires «demeure un défi de taille», alors que 70 % des logements HLM publics sur le territoire de l'organisation se trouvent dans un immeuble considéré être dans un mauvais ou très mauvais état.

En ce sens, elle demande au gouvernement du Québec de prévoir un financement suffisant et pérenne, et de terminer la construction des unités AccèsLogis déjà annoncées.

