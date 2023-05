De grandes vedettes de la chanson québécoise performeront lors du Grand spectacle de la Fête nationale du Québec à Montréal, qui a dévoilé lundi sa programmation en vue des célébrations du 24 juin prochain.

Le concert, qui débutera à compter de 20h au parc Maisonneuve, accueillera la légende de la musique québécoise Marjo, qui sera accompagnée des artistes de renommée Garou et Isabelle Boulay.



Les favoris du public Mélissa Bédard, Fouki, Jay Jay, Lydia Képinski, P’tit Belliveau, Souldia, Scott-Pien Picard et Justin Boulet seront également de la partie et «nous permettront de vivre un moment de pur bonheur et de plaisir partagé», indique la programmation du festival.

Pour une deuxième année consécutive, Pierre-Yves Lord sera à l’animation du rendez-vous annuel.

De son côté, le traditionnel défilé de la Fête nationale offrira au grand public «une découverte de la beauté et des plaisirs de la danse», alors que les Premières Nations présenteront une cérémonie de danses traditionnelles. Suivront des danses traditionnelles et folkloriques québécoises.

Le rassemblement débutera dès 13h30 sur la rue Saint-Joseph à l’angle de la rue Molson et se terminera à l’angle des rues Pie-IX et Sherbrooke.

L’évènement soulignera également le 75e anniversaire du drapeau du Québec, le fleurdelisé, «emblême de notre identité et de la langue française».