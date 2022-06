Des parents dont les enfants fréquentent une école primaire située au nord de Montréal sont furieux après avoir appris qu'un membre du personnel avait mis du ruban adhésif sur la bouche de plusieurs élèves de première et deuxième année parce qu'ils étaient trop bruyants. L’un des enfants ciblés est autiste.

Ce texte est la traduction d'un article de CTV News.

«J’étais horrifiée. C’est terrible. Aucun parent ne veut entendre ça», a déclaré Robyn Ridyard, dont le fils autiste de sept ans est rentré à la maison lundi et lui a raconté ce qui lui était arrivé.

L’incident s’est produit à l’école primaire Joliette, à environ 80 kilomètres au nord de Montréal, pendant l’heure du dîner, selon le directeur de l’école, Dan Tremblay.

Dans une lettre envoyée aux parents et obtenue par CTV News, M. Tremblay a déclaré que la surveillante du dîner «plaisantait» en disant que si les élèves criaient, elle leur scotcherait la bouche.

«Les étudiants se sont mis à crier, et la surveillante, alors que les étudiants faisaient la queue pour sortir, leur a mis le ruban adhésif du peintre sur le visage», a déclaré Tremblay, ajoutant qu’il était intervenu immédiatement.

«Je veux être clair sur le fait qu’on a demandé aux enfants s’ils voulaient participer et qu’ils pouvaient refuser.»

«Néanmoins, cette activité est inappropriée, et il y a eu et il y aura d’autres interventions auprès de la superviseure pour s’assurer qu’un incident comme celui-ci ne se reproduise plus jamais à l’école Joliette.»

Cependant, les parents qui ont parlé à CTV affirment que fermer la bouche des enfants avec du ruban adhésif est tout sauf une blague et soulignent que certains enfants n’ont pas été invités à demander la permission avant de se faire mettre du ruban adhésif sur la bouche.

Ridyard a déclaré que son neveu, qui est en première année, est rentré à la maison et a dit à sa mère que la même chose lui était également arrivée.

«Non, ce n’est pas une blague», a déclaré Monika Chavez, la mère du garçon.

«Mon fils me l’a dit. J’étais comme, “Tu voulais faire ça?” Il a répondu : “Non, je n’avais pas le choix.” C’est troublant.»

Les deux parents disent qu’ils ne sont pas satisfaits de la réponse de l’école à l’incident et qu’ils envisagent une action en justice.

«Si je suis directeur, la première chose que je vais dire est: “Je suis vraiment désolé, madame, que cela soit arrivé à votre enfant.” Il n’y avait pas de regret», a déploré Chavez.

Jointe au téléphone mardi matin, Maxeen Jolin, coordonnatrice des communications à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, a réitéré que «les enfants trouvaient ça drôle», mais a en même temps déclaré en entrevue que le comportement du surveillant était «très inapproprié».

Jolin a confirmé que la superviseure était de nouveau à l’école mardi, mais a déclaré qu’elle ne pouvait divulguer aucune information sur les conséquences, le cas échéant, auxquelles elle serait confrontée.