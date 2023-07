Les pompiers de Montréal ont été appelés sur les lieux de l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau dimanche après-midi après qu'un incendie se soit déclaré sur le tarmac.

Un véhicule a pris feu alors qu'il était situé sous un avion vers 15h25.



Selon les autorités, aucun blessé n'a été signalé et le feu a été maîtrisé en moins d'une demi-heure.

Ce texte est la traduction d'un article de CTV News.



Un porte-parole de l'aéroport a déclaré à CTV que l'incendie avait commencé dans le moteur du véhicule et que les vols n'avaient pas été retardés en conséquence.

«La situation est sous contrôle», a déclaré la porte-parole Anne Marcotte. Environ 20 pompiers de Montréal ont été dépêchés sur les lieux.

Marcotte a déclaré qu'Air Canada pourrait fournir plus de détails sur l'avion lui-même, notamment s'il y avait des personnes à bord au moment de l'incendie et si des réparations sont nécessaires. Les images de l'avion prises après l'extinction de l'incendie semblent montrer des traces de suie autour de la porte arrière.

CTV News attend une réponse d'Air Canada.

Ergun Calisgan, résident de Kingston, en Ontario, était passager d'un vol en provenance des Pays-Bas dimanche. Son avion a atterri à proximité de l'incendie et il a pu voir les flammes lorsqu'il a roulé près de celles-ci.

«Le capitaine a fait une annonce et il a dit qu'il y avait un incendie moteur», a-t-il déclaré à CTV. «C'était choquant de voir un événement pareil.»

Il indique que son avion a marqué une pause sur le chemin du retour vers la porte pour laisser passer les pompiers.

«J'espère que personne n'a été blessé. Tout l'avion a regardé [le véhicule] brûler.»

«Je suis prête à rentrer chez moi maintenant», a écrit Emma Hines, qui a partagé une vidéo de l'incendie sur les réseaux sociaux. Elle a déclaré avoir déjà connu plusieurs retards plus tôt dans la journée.

Lots of flight delays and something on fire at the #Montreal #YUL airport by an @AirCanada flight. I’m ready to be back home now 😅😵‍💫 pic.twitter.com/z2vvVN4Voa