Les automobilistes ne sont pas au bout de leur peine à la suite de la congestion monstre à Montréal et devront prévoir leurs déplacements durant la fin de semaine du 26 mai.

Route 136

La route 136 sera fermée dans les deux directions à compter du 26 mai à 23h, et ce, jusqu'au lundi 29 mai à 5h, a fait savoir le ministère des Transports et de la Mobilité durable par voie de communiqué. Cette fermeture est nécessaire pour installer la charpente métallique de la partie centrale du pont d'étagement du boulevard Saint-Laurent, indique-t-on.



Route 136 Ville-Marie secteur centre - Fermeture complète - Fin de semaine du 26 mai 2023 | Crédit photo: Ministère des Transports et de la Mobilité durable

La fermeture complète en direction ouest se situe entre la rue Panet et l'entrée en provenance de la rue Lucien-L'Allier. La circulation sera déviée sur l'avenue Viger et la rue Saint-Antoine.

Du côté direction est, la fermeture se situe entre la sortie no 4 − Pont Victoria/Boul. R.-Bourassa/Rue de la Montagne et l'entrée en provenance de la rue Atataken. La circulation sera déviée sur les rues Saint-Jacques et Saint-Antoine.

Les bretelles d'accès menant à ces tronçons seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de la route 136.

Échangeur Turcot et autoroute 20

Des travaux de maintien seront réalisés dans l'échangeur Turcot également.

La bretelle de l'échangeur Turcot menant de l'autoroute 20 en direction est à la route 136 en direction est sera également fermée du 26 mai à 23h30 au 29 mai à 5h. La circulation sera déviée sur l'autoroute 15 en direction sud et l'autoroute 10 (Bonaventure).

La bretelle menant de l'autoroute 15 en direction nord à la route 136 en direction est sera fermée du 26 mai à 23h30 jusqu'au 29 mai à 5h. La circulation sera déviée sur l'autoroute 20 en direction ouest, l'échangeur Angrignon, l'autoroute 20 en direction est, l'autoroute 15 en direction sud et l'autoroute 10 (Bonaventure).

Échangeur Turcot - Fermeture de deux bretelles - Fin de semaine du 26 mai 2023 Crédit photo: Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Les accès à la voie réservée sur l'autoroute 20 en direction est, depuis les échangeurs Saint-Pierre et Montréal-Ouest, seront fermés selon le même horaire.

Des panneaux de signalisation et la présence policière permettront de faciliter la circulation dans les détours.

D'autres fermetures ponctuelles de fin de semaine sur la route 136 sont à prévoir et seront annoncées prochainement. En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces entraves pourraient être annulées et reportées sans préavis.

Rappelons que la bretelle de la sortie no 3 − Montréal centre-ville/Rue Guy est présentement fermée dans le cadre des travaux de réparation des structures surélevées de la route 136 entre l'avenue Atwater et le tunnel Ville-Marie. Le pont d'étagement du boulevard Saint-Laurent est fermé à la circulation jusqu'en 2024 en raison de plusieurs réparations effecutées dans le cadre du projet de réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger.



Les automobilistes sont invités à consulter les entraves en cours sur Québec 511.