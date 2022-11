Google inaugurait officiellement mercredi l’ouverture de ses nouveaux locaux - Google Viger -, répartis sur cinq étages, au 425 de l'avenue Viger ouest à Montréal.

Le design intérieur de chaque étage rend hommage à Montréal en faisant ressortir l’essence de cinq quartiers : Petite Italie, Le Village, Le Plateau, Quartier chinois et le Vieux-Port.



Google Canada - L'enseigne Google Montréal de style Farine Five Roses à l'entrée.

La société californienne emploie plus de 300 personnes dans la métropole, mais ses nouveaux bureaux pourraient accueillir jusqu'à 1000 personnes. L'entreprise possède aussi des options qui lui permettraient de louer plus d'espace à plus long terme, au besoin.

«On avait besoin d'un building qui nous permettrait de croître et McGill College, la rue où étaient situés les anciens bureaux, ne nous permettait pas de croître. C'est pour ça qu'on a déménagé», explique Jean-Phillipe Gauthier, directeur des Plateformes et porte-parole de Google Montréal.

L'événement a été l'occasion pour l'équipe de Google d'annoncer son engagement à verser 2,75 millions de dollars pour soutenir l’écosystème technologique et la formation aux compétences numériques du Québec. Ce support inclut le maintien du soutien à l’institut québécois d’intelligence artificielle Mila, l’élargissement des cours des certificats de carrière Google, et l'octroi de subventions Google.org à Digital Moment, NPower Canada et d’autres organismes sans but lucratif locaux.

Les lieux

Le premier étage occupé par l'équipe de Google fait place à une vaste aire de restauration où trônent notamment des tables, des banquettes, un buffet et un comptoir de services.



Jerome Scaglia | Noovo Info - Un comptoir de services pour les petites fringales chez Google à Montréal.



Jerome Scaglia | Noovo Info - Des banquettes pour le lunch chez Google à Montréal.

Google est présent à Montréal depuis 2004. Le géant internet embauche environ 200 personnes à l’heure actuelle, mais souhaite augmenter son équipe à 1000 employés d’ici 5 à 7 ans.

«Depuis nos débuts en 2004 où trois ingénieurs constituaient l’ensemble de notre présence, le nouveau bureau accueille une variété d’équipes qui travaillent sur certains des produits et services les plus cruciaux offerts par Google dans le monde, de la cybersécurité à la recherche sur l’IA, en passant par Chrome et Cloud », explique Fabrice Jaubert, responsable du site de Montréal, Google Canada.

Google Canada - Une salle de chez Google Viger à Montréal

L'équipe Google Montréal

L'expertise de l'équipe montréalaise de Google se situe principalement du côté de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle et de l'infonuagique. Une importante partie des mesures de cybersécurité entourant le navigateur Chrome est faite à Montréal, explique M. Gauthier.



Grâce au travail de l'équipe montréalaise, la société envoie près de 250 millions d'alertes chaque mois à ses utilisateurs afin d'éviter les fraudes informatiques, notamment l'hameçonnage. «On essaie toujours de prévenir les utilisateurs et de prévenir l'attaque».

Avec les informations de la Presse canadienne