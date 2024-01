Au cours de la première nuit de l’année 2024, deux piétons ont perdu la vie dans un délit de fuite survenu vers 1h30 lundi dans le quartier Ahuntsic-Cartierville, à Montréal.

Le Service de police de la Ville de Montréal indique que le conducteur aurait pris la fuite après avoir frappé les deux personnes près l'intersection des boulevards Henri-Bourassa et l'Acadie.



Le véhicule suspect a été terminé sa course sur le boulevard Henri-Bourassa près de la rue Dutrisac. À leur arrivée, les policiers ont localisé deux personnes inconscientes au sol. Leur décès a été constaté sur place. Le porte-parole de SVPM Jean-Pierre Brabant a précisé plus tard que les victimes sont des hommes âgés de 30 et 31 ans.

Selon la police, il a immobilisé son véhicule près de l'intersection du boulevard Henri-Bourassa Ouest et de la rue Dutrisac, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, avant de prendre la fuite à pied. Il a été capturé peu après et transporté dans un centre hospitalier en attendant d'être interrogé plus tard en journée par des enquêteurs du SPVM.

Le chauffard de 23 ans fait face à plusieurs accusations liées à la conduite dangereuse. Il a comparu en après-midi au palais de justice pour répondre à des accusations de conduite dangereuse causant la mort, délit de fuite mortel et conduite avec les facultés affaiblies causant la mort, a fait savoir le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en début de soirée.

L'homme a un dossier criminel. Un échantillon de son sang a été demandé au centre hospitalier pour déterminer si l'alcool ou la drogue pourrait être en cause dans cet accident.

«Pour une chose sûre, la vitesse est en cause, a mentionné M. Barbant. Les enquêteurs sont toujours sur les lieux pour tenter de comprendre les circonstances exactes de ces événements.»

Deux périmètres de sécurité ont été érigés sur le lieu des collisions et à l'endroit où le suspect a été arrêté.

Avec des informations des la Presse canadienne.