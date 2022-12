L’enquête nommée Projet Gadget a mené à l’arrestation de six individus en lien avec un réseau de vols de véhicules destinés à l’exportation, à Laval.

Les enquêteurs du Service de police de Laval (SPL) ont constaté des facteurs communs entre plusieurs dossiers concernant des vols plus tôt dans l’année. L’enquête a démontré que les individus seraient liés à un total de 13 dossiers de vols de véhicules survenus sur les territoires de Laval, de Montréal et de la Rive-Nord. Les voitures étaient ensuite chargées dans des conteneurs pour être exportées à l’étranger.

Modus opérandi

Les suspects s’attaquaient principalement à des véhicules de marque Dodge Ram et Dodge Grand Caravan qui étaient situés dans différents stationnements commerciaux. Ensuite, ils laissaient les véhicules dans un stationnement résidentiel ou d’une résidence pour aînés pendant une période de quelques jours.

Enfin, les voitures étaient acheminées à un entrepôt situé à Montréal avant d’être préparé pour l’exportation par la voie maritime.





Les suspects ont également volé 53 pneus et roues. Crédit photo: SPL

Les accusations

Six hommes âgés de 30 et 51 ans ont été arrêtés dans le cadre du Projet Gadget, qui a été lancé en septembre 2022. Deux ont comparu au Palais de justice de Laval avant d’être libérés. Trois demeurent détenus, et le dernier accusé a été libéré sous promesse de comparaître.

Ils font tous face à des accusations de possession de biens criminellement obtenus, vol de véhicule, présence illégale dans une maison d’habitation et recel de plus de 5000 dollars.

Bilan des perquisitions:

11 véhicules

Un bateau

Une motomarine

Six remorques

36 000$ en argent canadien

12 160$ en argent américain

Matériel servant à maquiller les véhicules

53 pneus et roues

Toute personne qui aurait de l’information concernant cette opération ou en lien avec des vols de véhicules, peut communiquer de façon confidentielle sur la Ligne Info-Police au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL 220706-054.