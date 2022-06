Une enquête de l’équipe Antigang de la Division du crime organisé du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a mené au démantèlement d’un réseau de trafic d’armes et de stupéfiants qui opérait entre Montréal et Toronto.

Ce réseau était principalement contrôlé à partir du Québec et s’approvisionnait en Ontario.

Perquisitions et arrestations

Les policiers ont saisi sept armes de poing, une carabine d’assaut AR 15, 54 kg de cocaïne, 46 kg de méthamphétamine en cristaux (crystal meth), 168 500 comprimés de méthamphétamine, 36 kg de cannabis et diverses quantités de stupéfiants additionnels. De plus, environ 1,3 million de dollars en argent comptant ont été perquisitionnés.

Le carabine d'assaut de type AR 15 qui a été perquisitionnée dans le cadre de cette enquête. Crédit photo: SPVM

Des stupéfiants qui ont été saisis dans le cadre de cette enquête. Crédit photo: SPVM

Cinq suspects ont été arrêtés en lien avec cette enquête entre le 26 mai et le 21 juin 2022. Ils sont quatre hommes âgés entre 26 et 42 ans et une femme de 28 ans. Seulement deux d’entre eux soit Sami Hashemi et Rudy Louis Étienne sont toujours détenus pour possession d’armes à feu. Les autres ont été libérés sous conditions en attendant le reste des procédures.

À lire également:

Enquête en cours

L’enquête qui a débuté en juin 2021 se poursuit toujours. Toute personne détenant des informations pouvant être utiles aux enquêteurs peut communiquer avec le 911 ou avec son poste de quartier. Il est aussi possible de communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.

Pour toutes les dernières nouvelles sur la région du Grand Montréal, consultez Noovo Info.