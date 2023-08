Des centaines de personnes vivant dans un complexe de condos à Côte-Saint-Luc affirment que leur immeuble est délabré, malgré une récente augmentation de 25% de leurs frais de condo.

Cet article est une traduction de CTV News Montreal.

«Chaque année, nous ajoutons de l'argent et rien ne se passe», a indiqué Dana Proubska, propriétaire d'un condo dans l'immeuble Presidential Towers.

Le 5 juillet, les résidents soutiennent avoir reçu un avis indiquant que leurs frais allaient augmenter. Cependant, disent-ils, l'immeuble présente plusieurs problèmes d'hygiène non résolus, et ils ne savent pas où va l'argent.

«Nous avons l'impression d'avoir complètement perdu le contrôle de nos investissements et de nos espaces», a expliqué Mme Proubska. «Des décisions sont prises sans notre consultation.»

Elle affirme que de nombreuses personnes dans l'immeuble ont peur de s'exprimer. Une autre résidente, Elona Kravetz, croit avoir été écartée du conseil d'administration après avoir plaidé en faveur de ses voisins.

«Quand j'ai commencé à exprimer mon opinion, les membres du conseil n'ont pas accepté», a-t-elle mentionné. «L'accès aux états financiers et aux réunions a été restreint.»

Elle dit que les propriétaires de condos ont le droit de savoir comment leur argent est dépensé. Plusieurs personnes ont également critiqué la gestion de l'immeuble, affirmant qu'ils ont profité de ceux qui sont plus vulnérables.

«Ici, les gens sont malades», a lancé le résident Soloman Suissa. «Pourquoi? Parce qu'ils sont âgés. Ils ne savent pas ce qui se passe.»

«En plus des frais de condo et de mon hypothèque, je dois avoir de l'argent pour manger, pour soutenir mon fils», a précisé une autre résidente, Carmen Schneider. «Mais il ne me reste plus d'argent.»

Les résidents envisagent un recours collectif et certains ont déjà engagé leurs propres avocats.

«Vous pouvez obliger le conseil à traiter équitablement tous les copropriétaires et à faire le travail qu'il est censé faire», a expliqué l'avocat montréalais Julius Grey à CTV.

Me Grey ne représente actuellement aucun des propriétaires de condos qui vivent dans l'immeuble.

La prochaine assemblée générale aura lieu virtuellement le 24 août.

Le gestionnaire de l'immeuble a refusé de donner une entrevue à CTV News. Le conseil d'administration n'a pas répondu à la demande de commentaires avant la publication de l'article.