Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Transco–CSN a déclenché la grève générale illimitée mardi matin à 6 heures alors que les membres ont dressé une ligne de piquetage devant le 7975 du boulevard Henri-Bourassa Est à Montréal.



Le Centre de services scolaire de Montréal, le English Montreal School Board, la Commission scolaire Lester-B.-Pearson et le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys sont touchés par cet arrêt de travail.

Le volet salarial demeure au coeur du conflit.

«Nous ne sommes pas heureux d’avoir à nous battre et d’avoir à priver de leur transport tous les élèves que nous connaissons même par leur nom, pour obtenir le salaire décent auquel nous avons droit.» - Carole Laplante, présidente du STTT–CSN

Dans les dernières semaines, les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Transco–CSN (STTT–CSN) ont adopté un mandat de grève générale illimitée à 99%, par voie de scrutin secret.

«Ça fait un an et demi que nous négocions et notre employeur refuse toujours de nous verser la part des sommes qu’il a reçues du gouvernement afin de bonifier nos salaires. Justement, les salaires qui nous sont versés actuellement ne parviennent même pas à attirer et à retenir les salarié-es dont nous avons besoin pour effectuer nos routes chaque jour et ce sont les enfants et leurs parents qui en paient le prix», avait alors déclaré Carole Laplante, présidente du STTT–CSN.

Le STTT–CSN compte près de 350 membres responsables d’autant de parcours de transport scolaire.

Grève générale illimitée aussi à Saguenay

À Saguenay, la grève générale illimitée a été déclenchée lundi par le Syndicat national du transport écolier du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CSN et le Syndicat du transport scolaire du Saguenay-CSN.

La Commission scolaire Central Québec, le Centre de services scolaire De La Jonquière et le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay sont touchés par ces deux arrêts de travail.

«Nos salaires varient de 18,12 $ à 20,20 $ l’heure, ce qui est nettement insuffisant pour les grandes responsabilités que sont les nôtres. En tenant compte des nouvelles sommes que les transporteurs scolaires ont reçues du gouvernement, nos employeurs ont clairement les moyens de bonifier notre rémunération», a pour sa part déclaré Jean-Denis Simard, président du Syndicat national du transport écolier du Saguenay–Lac-Saint-Jean–CSN.

