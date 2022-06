Le temps violent qui a frappé de nombreuses régions du Québec jeudi a laissé des traces.

Pierre Desjardins, copropriétaire du Verger Meli-Melo à St-Joseph-du-Lac, constate aujourd’hui les nombreux dégâts laissés par les orages.

Dans l’un de ses vergers, près de 50 % des pommes sont perdues parce qu’elles ont été atteintes par de la grêle. Des grêlons de la grosseur de pièces de 2 $ ont touché son verger.

Le producteur explique que l’averse de grêle était très importante et que le plus impressionnant n’était pas la quantité, mais plutôt la grosseur des grêlons qui sont tombés sur une partie de son verger.Certains avaient la dimension d’une balle de golf. «Je me suis dit: “il ne faut pas qu’il en tombe trop”, sinon ça va être la catastrophe», se souvient M. Desjardins.

Les épisodes de météo violente causent de nombreux soucis à plusieurs producteurs. «De plus en plus on va être affecté par les changements climatiques [...] c'est inquiétant», résume M. Desjardins.



Crédit photo - Courtoisie

De gros grêlons ont également été observés par des résidents de Montréal.

Par ailleurs, deux maisons ont été détruites et une troisième a été gravement endommagée après un coup de foudre sur la Rive-Nord de Montréal en raison des intempéries.



Crédit photo - CTV News

«Je n'ai jamais vu un incendie causé par la foudre détruire des maisons au cours de mes 22 années en tant que policier», a déclaré l'inspecteur Jean-Philippe Labbé de la Régie de Police du Lac des Deux-Montagnes.

Environnement Canada avait vu venir les intempéries dans la région. Une alerte d’orages violents et une veille de tornade avaient été lancées.



En début de soirée jeudi, l’alerte a été levée dans la plupart des régions du Québec.

Hydro-Québec a indiqué que les orages ont causé des pannes. «Les pannes sont principalement causées par la végétation entrant en contact avec le réseau suite aux forts vents», a communiqué la société d’État sur son site web, jeudi soir.