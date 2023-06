Les plaidoiries relatives à la détermination de la peine sont en cours au palais de justice de Montréal dans l'affaire d'un enseignant d'école primaire qui a plaidé coupable à huit chefs d'accusation liés à des crimes sexuels impliquant cinq élèves féminines.



Ce texte est la traduction d'un article de CTV News.

Dominic Blanchette, âgé de 29 ans, a enseigné dans deux écoles différentes de Montréal-Nord et a admis avoir utilisé son influence en tant qu'enseignant et entraîneur de basketball pour manipuler et exploiter des filles âgées de seulement 10 ans.

Les crimes ont eu lieu entre 2017 et 2022.

Plusieurs des jeunes filles ont prononcé des témoignages puissants, lundi.

L'une des victimes a confié qu’elle se sentait impuissante pendant les abus et elle a déclaré qu'elle souffre depuis de crises de panique et a du mal à dormir.

Elle a également déclaré qu'elle craint les hommes, a eu des problèmes de toxicomanie et d'alcoolisme, et a tenté plusieurs fois de se suicider.

La mère d'une autre victime a déclaré qu'elle pleure beaucoup et craint que sa fille puisse être à nouveau abusée.

La mère d'une des victimes a déclaré qu'elle avait trouvé des messages inappropriés entre Blanchette et sa fille sur l'iPhone de la jeune fille, ainsi qu'une photo d'un homme nu sur son iPad.

Une autre fille a déclaré au tribunal que Blanchette lui envoyait des messages quand elle avait 12 ans, ses écrits contenant du contenu parlant de rêves et de fantasmes érotiques.

Une autre jeune élève était en cinquième année lorsqu'elle a déclaré que Blanchette la touchait sexuellement alors qu'ils étaient seuls dans sa salle de classe.

Blanchette s'est adressé au tribunal lundi matin lors de l'audience de détermination de la peine, et, menotté dans le box des accusés, il s'est excusé pour ses actes commis l'année dernière. Il a déclaré qu'il avait pris conscience de la gravité de ses actions au cours de sa détention et qu'il avait suivi une thérapie approfondie. Il a également reconnu les dommages qu'il a causés.

L'audience de détermination de la peine devrait se poursuivre lundi après-midi.

Blanchette pourrait être condamné à une peine maximale de 14 ans de prison.